Feierliche Eröffnung der 75. Berlinale

Am 13. Februar 2025 wird im Berlinale Palast der Auftakt der 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin gefeiert.

Intendantin Tricia Tuttle und Jurypräsident Todd Haynes werden das Festival festlich eröffnen. Im Rahmen der Eröffnungsgala wird die Internationale Jury vorgestellt und der Goldene Ehrenbär an Tilda Swinton verliehen, die Laudatio hält Edward Berger. Als Moderatorin führt Désirée Nosbusch durch den Abend.

Nach der Gala wird als Eröffnungsfilm die Weltpremiere von Das Licht präsentiert. Regisseur Tom Tykwer, die Produzent_innen und der Cast werden den Film im Berlinale Palast vorstellen.

Auf dem Roten Teppich werden als Ehrengäste die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Claudia Roth, und der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner sowie Goldener Ehrenbär-Preisträgerin Tilda Swinton begrüßt, außerdem Mitglieder der Internationalen Jury, der Perspectives Jury, der Jury des Berlinale Dokumentarfilmpreises, der Internationalen Kurzfilmjury sowie der Internationalen Jury von Generation und zahlreiche weitere prominente Gäste.

Die Eröffnungsveranstaltung beginnt um 19:00 Uhr und wird live gestreamt sowie zeitversetzt am selben Abend vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und ZDF/3sat ausgestrahlt. In Zusammenarbeit mit X Verleih werden die Eröffnungsgala und der Eröffnungsfilm zudem in bundesweit sieben Städte live übertragen.