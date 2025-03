Wintersport im ZDF erreicht 45 Millionen Menschen

Am Abschlusstag der ZDF-Übertragungen von der Wintersportsaison 2024/2025 war erneut Biathlon am stärksten nachgefragt.

Am Sonntagnachmittag, 16. März 2025, verfolgten 3,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Mixed-Staffel-Wettbewerb im vorletzten Biathlon-Weltcup der Saison, der im slowenischen Pokljuka ausgetragen wurde. Der Marktanteil lag bei 29,2 Prozent.

Insgesamt erreichte das ZDF mit seinen TV-Wintersportübertragungen in dieser Saison 45,06 Millionen Menschen mindestens einmal. Das sind 58 Prozent aller potenziell erreichbaren Zuschauerinnen und Zuschauer.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: »Wintersport im ZDF bleibt eine Erfolgsgeschichte – das zeigt der Zuspruch unseres Publikums auch in dieser Saison. Die Zuschauerinnen und Zuschauer schätzen unser vielfältiges Programmangebot im TV und online, mit dem wir eine immer größere Reichweite erzielen und auch die jüngeren Zielgruppen verstärkt erreichen. Der Wechsel zwischen den Wintersportarten und Weltcup-Orten in den langen ’sportstudio live‘-Sendestrecken ist ein Erfolgsrezept, das wir bei den ‚Finals‘ auch im Sommer nutzen.«

Die ZDF-Wintersport-Übertragungen haben in der Saison 2024/2025 im Schnitt 2,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, bei einem Marktanteil von 21,3 Prozent. Auch bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern ist der Wintersport weiterhin sehr beliebt: Bei den 14- bis 49-Jährigen liegt der durchschnittliche Marktanteil bei 12,9 Prozent, bei den 14- bis 29-Jährigen sogar bei durchschnittlich 19,0 Prozent.

Die meistgesehenen Wintersportarten bleiben auch in der Saison 2024/2025 Biathlon und Skispringen. Mit im Schnitt 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einem durchschnittlichen Marktanteil von 28,5 Prozent ist Biathlon weiterhin die beliebteste Wintersportart. Auf Platz 2 folgt erneut Skispringen und Skifliegen mit im Schnitt 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 20,6 Prozent.

Die Top 5 der ZDF-Wintersport-Übertragungen

Mit 5,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 30,2 Prozent führt die ZDF-Übertragung des Weltcup-Skispringens in Oberstdorf, das zum Start der Vierschanzentournee am 29. Dezember 2024 ausgetragen wurde, die Hitliste nach Sehbeteiligung an. Auf Platz 2 folgt mit 4,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 33,4 Prozent die »sportstudio live«-Sendung vom Mixed-Staffel-Wettbewerb beim Biathlon-Weltcup in Oberhof, der am 12. Januar 2025 stattfand. 4,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am 6. Januar 2025 das abschließende vierte Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen, das einen Marktanteil von 27,1 Prozent erzielte. Auf den Plätzen vier bis zehn der Hitliste sind ZDF-Übertragungen vom Biathlon verzeichnet.

Die Verfolgung bei der Biathlon World Team Challenge am 28. Dezember 2024 auf Schalke kommt mit 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einem Marktanteil von 20,0 Prozent auf Platz 4, das am 16. Februar 2025 ausgetragene 12,5-Kilometer-Verfolgungsrennen der Herren bei der Biathlon-WM im schweizerischen Lenzerheide steht mit 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 30,4 Prozent auf Platz 5.

ZDF-Online-Angebot zum Wintersport stark genutzt

Das Online-Angebot zum Wintersport wurde vom 30. November 2024 bis zum 16. März 2025 deutlich besser genutzt als im vergleichbaren Zeitraum der Saison 2023/2024. Die höchste Tagesnutzung erreichen die Eventlivestreams von »sportstudio live« am 16. Februar 2025 mit 294.000 Views. »Wintersport live« wurde am 26. Januar 2025 mit 381.000 Views am besten abgerufen. Die Hitliste der Wintersport-Abrufvideos wird von Biathlon mit bis zu 109.000 Views angeführt.