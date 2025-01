Darts-WM: Sport1 knackt Drei-Millionen-Marke

Die Darts-WM beschert Sport1 den erfolgreichsten Monat der Sendergeschichte in den werberelevanten Zielgruppen.

Die Darts-WM hat mit dem historischen Finalsieg von Luke Littler gegen Michael van Gerwen einen krönenden Abschluss gefunden und für die nächste Top-Quote auf Sport1 gesorgt. Im Schnitt verfolgten das WM-Finale 2,19 Millionen Zuschauer (Z3+) und 1,24 Millionen Zuschauer (E14-49). Letzteres entspricht einem Marktanteil von 23,3 Prozent. In der Spitze knackte Sport1 erstmals bei der WM die Drei-Millionen-Marke (3,1 Mio.) und übertrumpfte damit das Endspiel aus dem Vorjahr (2,95 Mio.).

Insgesamt verfolgten die 28 Sessions der Darts-Weltmeisterschaft, die von Sport1 in rund 122 Livestunden im Free-TV präsentiert wurde, 701.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Sport1 überzeugt auch stetig in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre.

Mit durchschnittlich 350.000 Zuschauern stammt der Großteil des TV-Publikums aus dieser werberelevanten Zielgruppe. Mit zudem 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe Erwachsene 14 bis 49 erlebt Sport1 die beste Darts-WM der Geschichte.

Mit den Übertragungen aus dem Londoner Ally Pally, die vom On-Air-Team um Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic begleitet wurden, konnte Sport1 in der Spitze mehrmals die Millionenmarke knacken, einmal die Zwei-Millionen- sowie mit dem Finale die Drei-Millionen-Marke.

Nicht nur im TV war das Interesse an der Darts-WM wieder groß, sondern auch im Digitalbereich: Insgesamt verzeichnete Sport1 über 18,28 Millionen Livestream-Abrufe auf Sport1.de, in der Sport1 App sowie auf YouTube und verbessert damit die Marke aus dem Vorjahr (17,7 Mio.). Ein weiterer Alltime-Rekord sind außergewöhnliche 74.360.000 Videoaufrufe auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und TikTok.

Die Spiele der historischen sechs deutschen WM-Teilnehmer sorgten stets für großes Interesse. Für die deutsche Bestmarke waren Ricardo Pietreczko und Florian Hempel verantwortlich, deren Abendsession am 23. Dezember in der Spitze über 1,2 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen. Sport1 war an dem Tag Marktführer mit Tagesmarktanteil von 9,8 Prozent in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre.