MCI rüstet HVV-Geschäftsräume mit Medientechnik aus

Mit der Integration modernster Medientechnik wurde die neue Location des HVV in der Hafencity zur innovativen Arbeitswelt.

Im Zuge des Umzugs der Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV) installierte MCI modernste Medientechnik.

Die Räumlichkeiten haben eine umfangreiche technologische Aufwertung erhalten, um die flexible, hybride und digitale Arbeitskultur des HVV zu unterstreichen.

Auf der Etage finden sich abwechslungsreiche Arbeitsumgebungen, darunter eine Mitarbeiterlounge, vier kleine hochmoderne und dennoch einfach bedienbare Meetingräume, ein großen Besprechungsraum und ein Multifunktionsraum. Die Ausschreibung wurde von macom geplant und für den HVV in der Umsetzung begleitet.

Die vier kleinen Videokonferenzräume unterteilen sich in zwei Meetingräume für sechs Personen und zwei Meetingräume für acht Personen. In drei Räumen ist das Display mobil auf einem Design-Rollwagen von Roomours ausgeführt, in einem Raum ist das Display wandmontiert. Die Räume für sechs Personen sind mit einem Samsung 55“ Display ausgestattet und die Räume für acht Personen mit einem Samsung 65“ Display. Alle vier Meetingräume beinhalten eine Poly Videosoundbar für die Durchführung von kabelgebundenen Videokonferenzen über den eigenen Laptop, Präsenzmelder für automatische Displayaktivierung und drahtloses oder drahtgebundenes Bildschirmteilen.

Der große Besprechungsraum für bis zu 14 Personen hebt sich durch ein Dual Samsung 85“ Display und ein Poly Studio X70 hervor, das als Android-basiertes Videokonferenzsystem für Microsoft Teams fungiert. Damit alle Personen am Tisch bestmöglich in der Videokonferenz zu hören sind,wird ein rundes Decken-Arraymikrofon – MXA920 – vom Hersteller Shure eingesetzt, dessen unauffälliges Design sich harmonisch in die Raumgestaltung integriert. Zwei Zeilenlautsprecher von Fohhn, welche an die Höhe der 85“ Displays angepasst sind, sorgen für die Raumbeschallung. Alternativ zum Poly MTR Raumsystem können Videokonferenzen, unter Verwendung von USB-C Kabel, auch über den eigenen Laptop durchgeführt werden. Das drahtgebundene oder drahtlose Bildschirmteilen ist ebenso möglich.

In allen fünf Räumen sorgt das benutzerfreundliche Lightware Steuerungssystem für eine intuitive Bedienung. Zu den verfügbaren Anschlussmöglichkeiten zählen USB-C und HDMI+USB-Kabel sowie Barco Clickshare Drahtlospräsentation, die eine reibungslose Einbindung in den Arbeitsalltag sicherstellen.

Der Multifunktionsraum ist für verschiedene Verwendungszwecke ausgelegt. Ausgestattet mit einem 75“ Legamaster Touchdisplay und einem Drahtlospräsentationssystem, kann dieser Raum sowohl für Besprechungen und Workshops als auch als Aufenthaltsraum genutzt werden. Kabelgebundenes Bildschirmteilen ist hier ebenfalls per USB-C oder HDMI-Kabel möglich.

Ein Highlight des Ausbaus stellt die Mitarbeiterlounge dar, die mit einer beeindruckenden Leyard LED-Wand ausgestattet ist. Diese dient als kommunikatives Zentrum der Etage, ideal für Mitarbeiterversammlungen, Präsentationen und hybride Meetings. Mit einem sehr geringen Pixelpitch von 1,2 mm misst die LED-Wand rund 5,4 m in der Breite und 2,4 m in der Höhe und fügt sich nahtlos in das vorhandene Mobiliar des HVV ein. Die Bespielung erfolgt über einen Colorlight LED Wand Controller und einen BrightSign Digital Signage Player, die eine UHD-2 Auflösung ermöglichen und pixelgenaue Inhalte gewährleisten. Videokonferenzen können mit dem eigenen Laptop über HDMI-Kabel und USB-Kabel an einem Rollwagen durchgeführt werden. Der Rollwagen kann an mehreren Positionen im Raum angeschlossen werden. Das Teilen des Laptopbildschirms ist sowohl drahtlos als auch kabelgebunden möglich.

Des Weiteren wird ein Shure Deckenmikrofon und eine Q-SYS IP PTZ-Kamera für Videokonferenzen verwendet. Fohhn Lautsprecher rechts und links neben der LED-Wand sowie an der Decke dienen zur Raumbeschallung. Ein Audioanschlussfeld mit Bluetooth-Funktion sowie ein Audio Streaming-Player dienen bei großen Veranstaltungen und Feiern als separate Musikzuspieler.

Die gesamte Mediensteuerung in der Mitarbeiterlounge, die AV- und USB-Signalübertragung via AVoIP-Endpunkten sowie die DSP-seitige Audioverarbeitung erfolgt mit Komponenten des Herstellers Q-SYS.