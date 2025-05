Venn Telecom übernimmt Tividoo

Venn Telecom, ein globaler Anbieter für Konnektivitätslösungen, übernimmt die Mehrheitsanteile der Tividoo, einem deutschen Spezialisten für Broadcast-Services und Managed Connectivity.

Beide Unternehmen verfügen über starke technologische Kompetenzen in LEO, 5G und SD-WAN. Durch Tividoos lokale Verankerung, langjährige Partnerschaften und zuverlässigen deutschen Support entstehe zudem ein klarer Vorteil für den deutschen Markt, finden die beiden Unternehmen.

Die Marke Venn Telecom bietet vor allem deutschen Unternehmen künftig eine einfache Anbindung an zuverlässige und zukunftsorientierte Konnektivität. Gleichzeitig wird die Integration von 4G/5G sowie Satellitenverbindungen in bestehende Systeme realisierbar.

Weltweites Wachstum

»Wir expandieren geografisch, um unsere Kunden noch besser zu erreichen. Venn Telecom kombiniert globale Reichweite mit lokaler Stärke.«

Die Zusammenarbeit vereint die Expertise beider Unternehmen: Venn Telecom ist Vorreiter in LEO, 5G und SD-WAN, während Tividoo mit seiner starken Präsenz in Deutschland und als autorisierter Reseller einen entscheidenden lokalen Vorteil bietet. »So können wir gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse des Marktes eingehen«, erklärt Pierre-Gilles Dehaye und ergänzt: »Die digitale Infrastruktur in Deutschland bietet Entwicklungspotenzial: Kupferleitungen werden teilweise noch genutzt, Glasfaser ist nicht flächendeckend verfügbar und 5G wird noch kontinuierlich ausgebaut. Der schnelle Einsatz von Low Earth Orbit (LEO)-Konnektivität und Mobilfunktechnologie wird viele Probleme für Unternehmen in ganz Deutschland lösen.«

Für die Kunden von Venn Telecom und Tividoo ergeben sich aus Sicht der beiden Unternehmen klare Vorteile: Ein erweitertes Managed Services-Portfolio sowie mehr Zuverlässigkeit und Flexibilität in ihren Netzwerken, maßgeschneidert für die Bedürfnisse verschiedener Branchen sowie ein starker technischer Support in Deutschland.

»Die beiden Unternehmen haben zwar unterschiedliche Stärken, sind sich jedoch in ihrer Herangehensweise einig«, betont Tobias Gramm, Gründer und Geschäftsführer von Tividoo.

»Wir teilen eine gemeinsame Vision und verfolgen die gleichen Ziele.«

Digitaler Fortschritt braucht starke Netze

Pierre-Gilles Dehaye und Tobias Gramm stimmen überein: Deutschland braucht moderne Netzlösungen – und zwar jetzt. »Kaum ein Markt in Europa zeigt so eindeutig den Bedarf an Innovation wie der deutsche«, so Pierre-Gilles.

Laut Tividoo-Gründer Tobias Gramm hinkt die Konnektivität in Deutschland hinterher. »Im Jahr 2025 sollte niemand mehr sechs Wochen oder länger auf eine Internetverbindung warten müssen – das ist völlig absurd. Unsere Lösung ermöglicht es Unternehmen, sofort loszulegen, Kosten zu senken und ihre Abläufe endlich zu modernisieren. Dabei steht die Zufriedenheit unserer Kunden für uns an erster Stelle.«

Diese Fusion macht Venn Telecom und Tividoo zu einem starken Wettbewerber im Bereich der Unternehmensvernetzung in Europa, betonen die beiden Unternehmen. Beide lieferten innovative Technologien, während Tividoo zusätzlich mit tiefgehenden Fachkenntnissen in Deutschland punkte. Gemeinsam löse man Konnektivitätsprobleme, die andere Anbieter als »zu komplex« abgetan hätten.