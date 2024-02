Tividoo jetzt Peplink und Starlink Solution Provider

Tividoo bietet System beider Hersteller zum Verkauf oder als Managed Service an.

Tividoo, Connectivity- Experte aus Langenlonsheim/Rheinland-Pfalz, ist ab sofort offiziell autorisierter Peplink und Starlink Partner und bietet Systeme beider Hersteller sowohl zum Verkauf als auch als komplett integrierten Managed Service mit verschiedenen Laufzeiten und Tarifen an.

»Die Satellitensysteme von Starlink können aufgrund der geringen Latenzen von Lower-Earth-Orbit Satelliten gegenüber geostationären Satelliten sehr gut mit LTE und 5G Netzen kombiniert werden und bieten damit eine optimale Lösung für ausfallsichere und temporäre Internetanbindungen sowie hohe Bandbreiten für diverse Einsatzzwecke«, sagt Tobias Gramm, Gründer und Geschäftsführer von Tividoo. Die Bündelungsrouter von Peplink haben in der aktuellen Firmware sogar schon die Steuerung für Starlink Systeme integriert, der Routerhersteller Peplink ist offizieller Starlink Authorized Technology Provider.

Tividoo bietet in Kürze attraktive Pakete mit Peplink Routern und Starlink Antennen an, sowohl zum Kauf als auch als Managed Service, auch inklusive Roaming-SIM Karten für den weltweiten Einsatz, damit nahezu überall auf der Welt eine sichere Internetanbindung hergestellt werden kann. »Vom Wohnmobil über Baustellen bis hin zu Übertragungsfahrzeugen oder größeren Events, mit Peplink und Starlink können wir performante Connectivity-Lösungen für diverse Branchen anbieten, die einfach funktionieren«, so Gramm weiter. »Unsere von Peplink zertifizierten Mitarbeiter unterstützen gerne bei Planung und Projektumsetzung«. Die ersten Starlink High Performance Systeme inkl. Datentarifen sind ab sofort bei Tividoo verfügbar, sowie diverse passende Routermodelle von Peplink, bei Bedarf auch mit SIM Karten.