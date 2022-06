Fan Experience Multiverse von Tividoo

FNXP verbindet Content-Anbieter miteinander und ermöglicht es Vereinen, ein Universum rund um ihre Marke und ihre Inhalte zu schaffen.

Tividoo stellte auf der Branchenmesse SportsInnovation 2022 in Düsseldorf sein neuestes Projekt vor, das Fan Experience Multiverse. FNXP verbindet Content-Anbieter miteinander und ermöglicht es Vereinen, ein Universum rund um ihre Marke und ihre Inhalte zu schaffen und ihre Fans getreu dem Motto »Bring your fans back home« noch leichter an sich zu binden. Gleichzeitig können Fans im FNXP Multiversum zwischen verschiedenen Marken-

Universen wechseln und dadurch jederzeit alle Aktivitäten ihrer Lieblingsvereine verfolgen.

»Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass Vereine ihren Fans ihre Inhalte nicht nur vor Ort, sondern auch online anbieten. Auch wenn Veranstaltungen jetzt oft wieder wie gewohnt stattfinden, können Vereine und Marken auf diese Weise ihren Fans noch größeren Mehrwert bieten,« sagt Tobias Gramm, Gründer und Geschäftsführer von Tividoo.

Mit FNXP biete man eine Plattform, auf der Vereine all ihre Inhalte über diverse Schnittstellen zentralisieren können: Fans böte sich dadurch nicht nur die Möglichkeit für Live-Streams aller Spiele, sondern sie könnten zusätzlich vor Ort Replays wichtiger Spielmomente, Newsticker, Echtzeit-Spieldaten und Gamification genießen. Darüber hinaus diene FNXP zum Beispiel per Handy-App als Identitäts-Check und Bezahlmöglichkeit für Snacks, Getränke und Merchandise, führt Gramm weiter aus. »Wir möchten Vereinen und Marken dabei helfen, ihren Fans noch mehr zu bieten: Mehr Service, mehr Erlebnisse, mehr Emotionen. Unsere Live-Präsentation auf der Sports Innovation und die vielen Anfragen danach haben uns gezeigt, dass wir damit auf einem guten Weg sind,« freut sich Gramm.

Während eines Innovationsspiels – Fußballspiele, bei denen die neuesten Technologien in der Live- Anwendung demonstriert werden – konnte FNXP dabei bereits Inhalte verschiedener Partner zeigen, darunter EVS Broadcast Equipment, Logic Media Solutions, Sportcast, Sportec Solutions, Vizrt und der 1. FSV Mainz 05 e.V. Um sein Fan Experience Multiverse noch breiter aufstellen und Fans zusätzliche Funktionen bieten zu können, sucht Tividoo nun nach weiteren Kooperationen.

Die SportsInnovation fand vom 11.-12.05.2022 in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf statt. Dort versammelten sich Größen der gesamten Sportbranche, vor allem aber aus dem Bereich Fußball, um sich über Entwicklungen, Trends und Innovationen für Aufnahme- und Übertragungstechnik sowie Fan Experience zu informieren.