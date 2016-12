Eyevis: UHD-Monitore mit Touch-Funktionalität

Mit Bildschirmdiagonalen von 50 bis 98 Zoll bietet Eyevis LCD-Monitore in UHD-Auflösung an — mit bis zu 50 simultanen Touch-Punkten.

Die LCD-Monitore aus der 4K/UHD-Serie von Eyevis stellen Bilder im Raster 3.840 × 2.160 dar, sie sind optional auch mit Touch-Funktionalität mit bis zu 50 simultanen Touch-Punkten verfügbar. Der Hersteller verspricht hohen Kontrast sogar bei sehr heller Umgebung, perfekte Farbwiedergabe, einen großen Betrachtungswinkel sowie sehr kurze Reaktionszeiten. Die LED-Backlight-Monitore sind in sechs Größen von 50 bis 98 Zoll Bildschirmdiagonale verfügbar und sie eignen sich laut Eyevis für den Dauerbetrieb.

Eyevis bietet für die Bildschirme auch kundenspezifische Anpassungen an, etwa Sonderlackierungen. Umfangreiches Zubehör wie Halterungen, Kabel, Signalkonverter und vieles mehr bietet der Hersteller aus einer Hand an und liefert auf Wunsch komplette, betriebsbereite Systeme,

Diese Monitore sind aus Herstellersicht geradezu prädestiniert für Anwendungsgebiete in Bereichen, die es erfordern, mehrere Bildsignale in nativer Auflösung auf einem Bildschirm darzustellen, wie etwa in Sicherheitskontrollräumen. Aber auch in medizinischen Anwendungen, der detaillierten Prozesskontrolle, im Medienbereich und für Design, Konstruktion oder Architektur können sie wertvolle Dienste leisten.