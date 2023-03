Bridge Technologies ergänzt Broadcast-Monitoring-Funktionalität

Bridge Technologies hat neue Features in seine Monitoring- und Analyse-Produkte integriert.

Bridge Technologies bietet eine ganze Palette an Produkten für das Monitoring und die Analyse von Streams in den Bereichen Broadcast und Telekommunikation an. Nun hat das Unternehmen neue Features in diese Produktpalette integriert, auch in das Flaggschiff dieses Bereichs, den VB330.

Dieses Gerät ermöglicht die Überwachung und Analyse von Broadcast-Signalen mit hohen Bitraten. Produktionsteams in allen Bereichen können damit kontinuierlich alle Signale überwachen und mögliche Probleme schnell beheben.

Der VB330 ist das Flaggschiff in diesem Produktbereich von Bridge Technologies für Breitband- und Medienbetreiber. Mit dualer 10G-Ethernet-Konnektivität und Multiprozessorarchitektur kann der VB330 die Überwachung und Analyse von Tausenden von Streams und einer Vielzahl von Technologien in Echtzeit und parallel durchführen.

Neu ist im Funktionsumfang des VB330 und anderer Geräte von Bridge Technologies, dass SCTE-104- und SCTE-35-Marker überwacht, protokolliert und visuell dargestellt werden können. Hierfür bietet Bridge Technologies ein Upgrade an.

Das Upgrade erweitert die Gerätefunktionalität um eine kontinuierliche Log-Aufzeichnungsfunktion, die Sendern nicht nur die Möglichkeit bietet, SCTE-104- und 35-Ereignisse durch Alarmierung zu überwachen und zu kontrollieren, sondern auch die Integration von Downstream-Werbeeinblendungen auf dem VB330 visuell zu dokumentieren und zu überprüfen.

Simen Frostad, der Vorstandsvorsitzende von Bridge Technologies sagte zu dieser Neuerung: »Die Fähigkeit, jedes SCTE-104- und SCTE-35-Ereignis sowohl durch Daten als auch durch visuelle Aufzeichnungen zu protokollieren, hat einen hohen kommerziellen Wert, der für Sendeanstalten wirklich wichtig ist, insbesondere in einem Markt, in dem Werbeeinnahmen immer wichtiger werden und die Auslieferung von Werbung immer anspruchsvoller wird. Indem wir die Leistungsfähigkeit und Kapazität des VB330 ständig erweitern, festigen wir seine Position als unverzichtbares Werkzeug für Rundfunkanstalten, sowohl auf kommerzieller als auch auf technischer Ebene: Keine anderes Gerät auf dem Markt verfügt über diese Kapazität, diese Funktionstiefe und dieses Maß an intuitiver Bedienung.«

Der D-Vertrieb von Bridge Technologies liegt bei SHM Broadcast.

Upgrade für mehr Funktionalität

VB330 ermöglicht mit dem Upgrade die parallele Aufzeichnung von bis zu 200 Kanälen, die entweder durch Ereignisse oder auf Ring-Buffer-Basis mit benutzerdefinierter Loop-Länge ausgelöst werden.

Auf die aufgezeichneten Dateien kann direkt von der VB330-Timeline aus zugegriffen werden. Dafür wurde ein einfach zu bedienendes Aufzeichnungs-Dashboard in die Bedienoberfläche des Geräts integriert, das eine Übersicht über die aufgezeichneten Dateien mit umfassenden Suchfunktionen enthält. Die Dateien sind schnell durchsuchbar, so dass sie leicht identifiziert werden können, wobei die VLC-Wiedergabe in weniger als einer Sekunde möglich ist. Das bedeutet, dass die Dateien von überall auf der Welt über jeden HTML-5-Web-Browser abrufbar sind.

Die Messung und Aufzeichnung nicht nur der Signalintegrität und -kontinuität, sondern auch der tatsächlichen visuellen Beweise für die Qualität des empfangenen Bildes, dient dem kommerziellen Nutzen auf jeder betrieblichen Ebene: Sie ermöglicht eine verbesserte Berichterstattung auf Vertriebs- und Marketingebene, liefert aber auch Ingenieuren zusätzliche Daten, die für die Diagnose nach einem Ereignis und die langfristige Verbesserung des Betriebs verwendet werden können.