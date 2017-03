LiveU: Live-Übertragung via Satellit und Handy-Netz

LiveU, bekannt für seine tragbaren Live-Übertragungssysteme, verpackt die Funktionalität des LU200 nun auch als 19-Zoll-Gerät.

LiveU stellt tragbare Systeme her, die gebündelte Handy- und oder WLAN-Verbindungen nutzen, um Videosignale zu übertragen — live oder unmittelbar im Anschluss der Aufzeichnung. Dafür hat der Hersteller Systeme verschiedener Größe und Leistungsfähigkeit entwickelt, so etwa auch das ultrakompakte Gerät LU200, das problemlos an Kompakt-Camcordern befestigt werden kann.

Nun stellt LiveU mit dem LU210 und LU220 zwei 19-Zoll-Geräte vor, die von der Funktionalität her dem kompakten LU200e entsprechen, weil sie sozusagen als Trägersysteme für eine oder zwei dieser Einheiten fungieren: HD-Videoübertragung in Form eines Hybridsystems, das Satelliten- und Handy-Verbindungen nutzen kann. LiveU reagiert damit nach eigenen Angaben auf einen Trend, SNGs in hybride Übertragungsfahrzeuge umzurüsten, die verschiedene Übertragungswege nutzen können.

Wie die kompakten Systeme von LiveU, nutzen auch die 19-Zoll-Versionen die sogenannte Link-Aggregation oder IP-Bonding: Es werden also mehrere Verbindungen parallel für die Übertragung der Nutzdaten genutzt. Beim LU210 und LU220 können neben Mobilfunkverbindungen via Handy-Netz, LAN- oder WLAN-Verbindungen auch Satellitenverbindungen genutzt werden — in Verbindung mit weiterem Equipment. Es ist also in einem Gerät der Zugang zu unterschiedlichsten Übertragungswegen gebündelt.

LU210 ist als Single-Encoder-Gerät konzipiert, LU220 bietet zwei Encoder, kann also zwei Videosignale gleichzeitig übertragen. Beide Geräte lassen sich auch an das Übertragungssystem Xtender von LiveU anschließen, oder eben an IP-basierte Ka-Sat-Sendesysteme.

Die Geräte bieten laut Hersteller hohe Übertragungsqualität und sichere, stabile Verbindungen, sie bringen zudem Funktionen wie Least-Cost-Bonding mit und können ferngesteuert werden.