Atomos zeigt Ninja Inferno.

Ninja Inferno soll im Zusammenspiel mit der Panasonic-Kamera GH5 4Kp60 10-bit ProRes Aufzeichnung und HDR-Monitoring ermöglichen – und das zum Preis von 995 US-Dollar.

Ninja Inferno ist ein HDMI-Monitor/Recorder, den Atomos als kleinen Bruder des Shogun Inferno vorstellt. Er bietet eine Auflösung von 1.920 x 1200 sowie 10-Bit-Processing. Dank seiner 1.500 Nits lassen sich mit dem Monitor auch HDR-Bilder beurteilen.

Via HDMI kann der Recorder 4Kp60 in 4:2:2 und 10 Bit aufzeichnen, und zwar in Apple ProRes oder Avid DNxHR auf 2,5-Zoll-SSds.

Atomos liefert den Monitor/Recorder zum Preis von 995 Dollar. Zeitgleich hat der Hersteller die Preise für Shogun Flame auf 995 Dollar und für Ninja Flame auf 795 Dollar gesenkt.