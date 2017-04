Optical Disc Archive für Langzeitspeicherung

ODA-Laufwerke sind auch im Medienbereich eine interessante Alternative für Backup und Archivierung. Sony bietet mittlerweile die zweite, weiter entwickelte Generation an Geräten an. Die ersten Laufwerke der 2. Generation werden ab Ende April 2017 ausgeliefert.

Das Format Optical Disc Archive (ODA) wurde 2013 eingeführt und wird mittlerweile bei vielen Fernsehanstalten und Produktionsfirmen als Archivsystem genutzt.

ODA ist für die zuverlässige, langfristige Speicherung von Daten konzipiert: die Medien etwa sollen eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren erreichen. Der Hersteller hebt weiter den stabilen Betrieb und den umweltfreundlichen, niedrigen Energieverbrauch von Optical-Disc-Archiven hervor. Der Zugriff auf die Daten erfolgt direkt und ohne Spulen.

Die Grundlage der Optical Disc Archive stammt aus der Sony Blu-ray Technologie. In einer gemeinsamen Cartridge kombiniert und dann wie ein einziges Speichermedium behandelt, angesprochen und verwaltet. Das hat viele Vorteile: Zum einen handelt es sich bei der Optical Disc um ein relativ robustes Speichermedium, das unempfindlich gegenüber Schwankungen in der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist – wodurch es sich lange lagern lässt. Zum anderen ist der eigentliche Speicher bei ODA innerhalb der Cartridge gut vor Verschmutzung und Wasser geschützt. So haben laut Sony ODA-archivierte Daten schon 17 Tage Salzwasserüberschwemmung infolge eines Tsunamis unbeschadet überstanden. Weiterhin erfolgt der Zugriff auf die Daten sehr viel schneller als bei Tape Archive Lösungen. Die Medien müssen nicht »angespult« werden.

ODA ist dabei kein geschlossenes, reines Sony-System: Fast 50 Partner, darunter auch Panasonic, unterstützen ODA auf verschiedenen Levels und bieten zumindest Schnittstellen und Software-Einbindung dafür an.

Sony hat derzeit zwei unterschiedliche Varianten von Standalone ODA-Laufwerken im Angebot: