Aja senkt KiPro-Ultra-Preis um 1.000 US-Dollar

Der Recorder/Player Aja Ki Pro Ultra, der 4K/UHD beherrscht, kostet künftig rund 3.000 US-Dollar — also 1.000 US-Dollar weniger als bisher.

Aja senkt zusätzlich auch die Preise von KiStor Dock und Pak Dock. Damit liegen die Preise des Thunderbolt- und des USB-Docks für Pak and KiStor Medien bei nunmehr 300 US-Dollar.

Aja Ki Pro Ultra

Aja Ki Pro ist ein portabler Player/Recorder, der Material in 4K, UHD, 2K und HD aufzeichnen und wiedergeben kann. Ki Pro Ultra unterstützt auch DNxHD in unterschiedlichen Spielarten.

Der Hersteller hebt das Gehäusedesign mit halber Rackbreite und die kompakte Bauform (2 HE) hervor, die den Ki Pro Ultra für viele Einsätze interessant mache. In puncto Anschlüssen ist der Ki Pro Ultra sehr kontaktfreudig und bietet I/Os für 3G-SDI, SFP Fiber, XLR-Audio, HDMI und weitere.

Für die Aufzeichnung nutzt der Recorder AjaPaks, die mit SSDs bestückt sind. Im Zusammenspiel mit einem 1 Terabyte großen Aja Pak1000 ist es möglich, bis zu zwei Stunden Material in 4K mit 60P in ProRes HQ aufzuzeichnen. Per LAN lässt sich der Recorder via Web-Browser fernsteuern.

Aja Pak Docks

Das Aja Pak Dock ist ein externes Thunderbolt- und USB-Dock, um von und auf Aja Pak-Medien schreiben zu können, die im Ki Pro Quad and Ki Pro Ultra eingesetzt werden.

KiStor Dock ist ein externes Thunderbolt- und USB-Dock für Aja KiStor Medien, die im Ki Pro Rack und der originalen Ki Pro Unit eingesetzt werden.