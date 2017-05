NAB2017-Video: Regelbare Frostfolie von Chimera

Eine Diffusionsfolie, deren Dichte sich elektronisch regeln lässt: Active Diffusion von Chimera ermöglicht rascheres, komfortableres und flexibleres Arbeiten mit Frostfolien.

Der Leuchtenhersteller Chimera hat gemeinsam mit Zylight eine elektronisch verstellbare Frostfolie realisiert. Das Produkt heißt Active Diffusion und wird in verschiedenen Größen angeboten. Mit einem Handregler kann man die Dichte der LCD-Folie verstellen. Die Folie kann mit Leuchten verwendet werden, die nach vorne nicht zu viel Hitze abgeben:

Neonröhren oder LEDs etwa.

Dadurch kann die Streuung und in gewissem maß auch die Intensität des Lichts am Set rasch gesteuert werden, auch denn der Scheinwerfer sehr hoch oder an einer nicht mehr problemlos zugänglichen Stelle montiert wurde.





Im Regler ist eine 9-Volt-Batterie eingebaut, deren Spannung reicht aus, um die Dichte zu verändern. Die Dichte kann laut Hersteller von 0 bis 100 % geregelt werden. Die LED-Folie kann zum Transport aufgerollt werden, sie lässt sich mit Klettband an verschiedensten Rahmen befestigen.

Chimera will Active Diffusion ab Sommer 2017 anbieten, in verschiedenen Standardgrößen, aber auch maßgeschneidert für diverse Chimera-Leuchten.