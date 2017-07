Red kündigt Hydrogen One Smartphone an

Red kündigt mit Hydrogen One ein Android-Handy an, das über ein 5,7-Zoll Holo-Display verfügen soll.

Hydrogen One ist ein Smartphone – soll aber noch viel mehr bieten. Nach der Vorstellung meldete sich Jim Jannard wieder einmal im Red-Forum und hob einige Aspekte des Smartphones besonders hervor: etwa das Retina-Display, das eine bisher unbekannte Qualität liefern und unterschiedlichste Inhalte wiedergeben können soll – ohne dass man hierfür etwa eine 3D- oder VR-Brille tragen müsste. Demnach soll Hydrogen One folgende Inhalte darstellen können:

2D-Inhalte

RED Hydrogen 4-View Inhalte (.H4V)

Stereo-3D-Content

2D/3D VR-, AR- und MR-Inhalte

Aufgrund seiner Modularität soll Hydrogen One für unterschiedlichste Dinge genutzt werden können. So soll das Smartphone unter anderem per Highspeedbus mit Red-Kamera-Equipment verbunden werden können – um als Steuerzentrale dafür dienen, aber auch als externer Monitor. Das Handy soll zudem Bilder und Video in sehr hoher Qualität aufzeichnen können (zwei Kameras).

Internen und externen Micro-SD-Speicher soll das Smartphone ebenso bieten wie eine Kopfhörerbuchse.

Red will Hydrogen im ersten Quartal 2018 ausliefern. Das Smartphone soll es in einer Aluminium-Variante (1.195$) und einer Titanium-Variante (1.595$) geben.