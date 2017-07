Die Lightweight Mattebox LMB 4×5 von Arri ist laut Hersteller flexibel und eignet sich für kleine Setups, aber auch für den voll ausgebauten Einsatz auf Rigs.

Die Lightweight Matte Box LMB 4×5 von Arri setzt auf der Funktionalität des LMB-25-Systems auf und hat einen Einstiegs-Nettoppreis von 1.590 Euro. Der Hersteller hebt insbesondere Flexibilität und Modularität dieses Kompendiums hervor. So lasse sich die neue Lightweight Matte Box in kleineren Setups als Clamp-On- oder Ein-Filter-Variante einsetzen, beispielsweise auf einem Gimbal, einer Drohne oder einem Steadicam-System. Genauso seien aber voll ausgebaute Setups mit 15- oder 19-mm-Rohren möglich (Pro-Set: rund 4.000 Euro). Generell soll sich die Mattebox ohne spezielles Werkzeug schnell und leicht umbauen lassen.

Arri betont, dass sich auch schon vorhandenes Zubehör, etwa Adapter für Klemmen oder Filter-Frames der Systeme LMB-5, LMB-1 und LMB-25 auch mit dem neuen LMB 4×5-System nutzen lassen. Auch vom Design her orientiere sich die LMB 4×5 an den anderen LMB-Systemen: so bietet sie etwa eine Neigefunktion, aber auch eine Swing-Away-Möglichkeit für schnelle Objektivwechsel. Neu hinzugekommen sind eine zusätzliche Filterbühne in zwei Versionen, ein Schwenk/Neige-Adapter sowie Flags, die sich flach zusammenlegen lassen, so dass sich die Mattebox auch gut lagern oder transportieren lässt.

Arri merkt weiter an, dass man auch das Gewicht der Lightweight Matte Box LMB 4×5 reduziert habe, sodass sie den Anforderungen am Set entspreche. Besitzern eines LMB-25-Systems bietet Arri attraktive Upgrade-Optionen.