Neue Zoomfernsteuerung von Arri

Die Zoomfernsteuerung ZMU-4 von Arri bietet flexible Anschlussmöglichkeiten und Steuerung.

Arri stellt die neue Zoomfernsteuerung ZMU-4 vor und umschreibt sie als »eine moderne Version der klassischen und allgegenwärtigen Zoom-Steuerung«. Die robuste, wetterfeste und ergonomisch gestaltete ZMU-4 lässt sich nahtlos zwischen Kabel- und Funkbetrieb umschalten. Ihre diversen Anschlussmöglichkeiten gestatten vielseitige, übersichtliche Kamerakonfigurationen und schnellere Arbeitsabläufe am Set.

Vielseitige kabellose Funktionalität

Mit der Einführung der Hi-5-Handeinheit stellte Arri die fünfte Generation seines Electronic Control System (ECS) vor.

Die ZMU-4 stößt nun zu diesem neuen Ökosystem und nutzt die wechselbaren Hi-5-Funkmodule RF-EMIP und RF-2400 sowie das kommende RF-900 mit unterschiedlichen Frequenzen für verschiedene Regionen und Aufnahmesituationen. Welches Funkmodul auch immer gewählt wird: Es passt genau in den integrierten Steckplatz der ZMU-4 und trägt so zur schlanken Form bei. Der Funkbetrieb ist so einfach wie bei keinem anderen System. Es benötigt weder externe Funksysteme, noch zusätzliche Kabel oder Einstellungen – einfach das Gerät einschalten und loslegen.

In der einfachsten Konfiguration kann die Zoom-Fernbedienung C-Force-Motoren kabelgebunden über den LBUS-Anschluss steuern. Der CAM-Anschluss ermöglicht Start/Stopp, Kamerasteuerung und Aktivierung der Bedientasten bei Kameras von Arri oder anderen Herstellern. Mit einem eingesteckten Funkmodul wird die ZMU-4 zu einem leistungsstarken Tool für das Senden und Empfangen von Funksignalen mehrerer ECS-Geräte. Kameraleute und -assistenten können von einem Dolly oder Stativ zu einer entfernteren Monitorstation wechseln und dabei immer noch mit denselben Tools arbeiten.

Schlanke Kamerakonfiguration

Bei Verwendung als Funkempfänger übernimmt die ZMU-4 eine ähnliche Funktion wie der Radio-Interface-Adapter RIA-1, so dass keine zusätzliche Box am Kameragehäuse erforderlich ist. Die ZMU-4 kann die Flexibilität vorhandener ECS-Motorsteuerungen durch die Unterstützung der reichweitenstarken Funkmodule RF-900 und RF-2400 erhöhen oder die Motorsteuerungen vollständig ersetzen. Die ZMU-4 ist bequem am Schwenkarm angebracht, erfüllt all diese Aufgaben und ermöglicht dem Anwender mehrere Kameratastenfunktionen selbst ohne Einsatz eines Zoomobjektivs.

Als Motorcontroller ermöglicht die ZMU-4 jeder Kamera und jedem Objektiv – unabhängig vom Hersteller – die Nutzung der Funktionen der Arri-Handeinheiten wie Hi-5 und WCU-4, ohne dass zusätzliche Motorcontrollerboxen erforderlich sind. Auch dies sorgt für eine schlanke Kamerakonfiguration.

Konfigurierbare Steuerung, auf oder neben der Kamera

Die ZMU-4 erweitert nicht nur die kabellose Funktionalität auf der Kamera, sondern kann auch mit Arri-Geräten wie der OCU-1 oder den Master Grips gekoppelt werden, um eine Mehrachsensteuerung außerhalb der Kamera zu ermöglichen. Zum Beispiel könnte die Kombination aus ZMU-4 und OCU-1 als kleine, in der Hand gehaltene oder am Monitor montierte Zoom- und Blendensteuerungseinheit verwendet werden. Die Flexibilität und Stärke des LBUS-Protokolls und der Benutzertasten sowie des Lens Data Systems von Arri bieten eine Fülle von Möglichkeiten für die Kamera- und Objektivsteuerung. In Zukunft wird die ZMU-4 in der Lage sein, vier oder selbst fünf Motorachsen innerhalb des Hi-5-Ökosystems zu steuern.

Ergonomisch, wetterfest und langlebig

Die ZMU-4 ist ergonomisch gestaltet und sowohl für Links- als auch Rechtshänder leicht zu bedienen. Der berührungsempfindliche Zoomknopf ermöglicht eine präzise Steuerung, und auf dem Display werden die genaue Brennweite an jedem Punkt des Zoombereichs sowie die Zoomgeschwindigkeit angezeigt. Drei Bedientasten bieten anpassbare Tastenkombinationen. Die speziellen Tasten für die Zoomgeschwindigkeit liegen bequem unterm Zeigefinger. Wie bei allen Arri-Geräten wurde bei der Entwicklung großen Wert auf Langlebigkeit gelegt, so dass die ZMU-4 die robusteste und wetterfesteste Einheit auf dem Markt ist, so der Hersteller. Sie bietet zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten und Flexibilität und ist gleichzeitig rückwärtskompatibel zu allen vorhandenen Arri-ECS-Geräten.

Arri-Batterien für ganztägige Leistung

Wie die Hi-5 ist auch die ZMU-4 mit den Standardbatterien NP-F550/570 von Sony kompatibel. Sie wurde jedoch für die Verwendung der Arri eigenen LBP-3500-Batterien entwickelt und optimiert, die eine gleichmäßigere Leistungsabgabe und eine laut Hersteller noch nie dagewesene Laufzeit von mindestens 15 Stunden mit dem RF-EMIP-Funkmodul bieten. Die Arri-Batterien ermöglichen es der ZMU-4 außerdem, die verbleibende Leistung als präzise Prozentzahl anzuzeigen, was ein effizienteres Batteriemanagement als bei allen anderen Zoomgeräten gestattet.