Blackmagic kündigt Zubehör für Filmscanner an

Blackmagic Design kündigt einen neuen Audio- und Keykode-Reader für seinen Cintel-Film-Scanner an. Damit können die Anwenden Ton, Keykode-Daten und Bilder in Echtzeit direkt vom Scanner digitalisieren.

Mit dem neuen Audio -und Keykode-Reader können Nutzer Ton zusammen mit Keykode-Daten unmittelbar beim Scannen von Filmmaterial einlesen. Der Reader ist mit einem magnetischen Tonkopf und einer tiefroten LED ausgestattet und kann in Cyan, High-Magenta oder Silber ausgeführte Tonspuren auf 16- und 35-mm-Film ebenso wie magnetische Tonspuren auf 16-mm-Film lesen.

Er verfügt laut Hersteller über eine hochentwickelte Optik, galvanoplattierte Schlitze und mechanische Präzisionsregler für die Azimuth-Justage. All dies zusammen soll bestmögliche Tonaufnahmen mit optimalem Klang in perfekter Synchronisation mit den Bildern liefern so Blackmagic. Gleichlaufschwankungen korrigiert der präzise Capstan-Encoder automatisch, wodurch die Anwender selbst bei Tempoänderungen des Scanners akkurate Tonaufnahmen erzielen können.

Mit dem neuen Reader können die Anwender darüber hinaus auch Keykode-Daten von ihrem Filmmaterial einscannen. Anhand der im Keykode enthaltenen Nummerierung ist jedes Einzelbild im Film identifizierbar. Nach erfolgter Digitalisierung kann man so die analogen Filmframes leichter mit ihren entsprechenden Videoframes korrelieren, etwa für den analogen »Negativschnitt« oder den Neuschnitt von bereits bearbeitetem Filmmaterial, das verschiedenen Filmrollen entstammt.

Grant Petty, CEO von Blackmagic, sagt: »Was den neuen Cintel Audio- und Keykode-Reader so spannend macht, ist seine Fähigkeit, Bild und Ton gleichzeitig perfekt synchronisiert zu scannen. Außerdem können die Nutzer mit den resultierenden Keykode-Daten ihre Postproduktions-Workflows enorm beschleunigen.«

Verfügbarkeit und Preis

Der neue Cintel Audio- und Keykode-Reader ist für rund 3.500 US-Dollare über Blackmagic-Handelspartner weltweit verfügbar.