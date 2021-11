Blackmagic kündigt Ursa Broadcast G2 an

Die Broadcastkamera bietet einen 6K-Digitalfilmsensor mit Dual-Gain-ISO bis +36 dB, H.265- und Blackmagic-Raw-Dateiformate.

Blackmagic Design hat die Ursa Broadcast G2 vorgestellt. Die professionelle Broadcastkamera mit 6K-Digitalfilmsensor bringt Digitalfilmqualität für klassische und Online-Broadcaster. Der Digitalfilmsensor mit 6.144 x 3.456 Pixeln, Dual-Gain-ISO bis +36 dB und einem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen verfügt über eine bemerkenswerte Lowlight-Leistung. Neben H.265- und Blackmagic-Raw-Dateiformaten bietet die Blackmagic Ursa Broadcast G2 die Blackmagic Generation 5 Color Science, einen USB-C-Erweiterungsport zum Aufnehmen auf externe Laufwerke und mehr.

Die Blackmagic Ursa Broadcast G2 ist ab sofort für 3.995 USD weltweit erhältlich.

Die neue Blackmagic Ursa Broadcast G2 ist eine für klassische und Online-Broadcaster designte Kamera. Mit drei Kameras in einem Body eignet sie sich zum Einsatz als 4K-Produktionskamera, 4K-Studiokamera oder 6K-Digitalfilmkamera. Eine gute Lösung für Broadcaster, weil die Kamera mit vorhandenen Objektiven und Akkus einsetzbar ist. Man kann damit auf gängige SD-, UHS-II- und CFast-2.0-Karten oder externe USB-Laufwerke in gebräuchlichen Dateiformaten wie H.265, Apple ProRes und Blackmagic Raw aufzeichnen. Somit ist die Kompatibilität mit allen Videosoftwares und Verwaltungssystemen für Broadcastmedien gegeben. Auch der Objektivanschluss ist austauschbar. Keine andere Broadcastkamera ist so flexibel.

Gepaart mit der Blackmagic Generation 5 Color Science ermöglicht der große 6K-Sensor die gleiche Bildgebungstechnologie wie Digitalfilmkameras. Mit einer Auflösung von 6.144 x 3.456 Pixeln ist der 6K-Sensor flexibel genug für Broadcasting und Digitalfilm. Für den Einsatz von B4-Objektiven verfügt der Kamerasensor über einen 4K-Cropbereich für Ultra-HD-Broadcasts. Bei Anbringung eines PL- oder EF-Mounts und eines solchen Objektivs kann man für Digitalfilm die volle 6K-Auflösung aus dem Sensor herausholen. Mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang fängt die Kamera dunklere Schwarz- und hellere Weißwerte ein.

Die neue Ursa Broadcast G2 punktet mit hervorragender Leistung bei Niedriglicht und ermöglicht Drehs in Umgebungs- oder gar Mondlicht. Das Gain der Blackmagic Ursa Broadcast G2 von -12 dB (100 ISO) bis +36 dB (25.600 ISO) ist dafür optimiert, Filmkorn und Bildrauschen zu reduzieren und zugleich den vollen Dynamikumfang zu bewahren. Eingestellt wird das Gain über den Schalter an der Kamera, das LCD-Menü oder remote per SDI-Kamerasteuerprotokoll.

Die Ursa Broadcast G2 hat einen B4-Broadcastmount mit speziell auf ihren Sensor zugeschnittenen Linsen. An den B4-Mount lassen sich moderne Ultra-HD- oder preiswertere HD-Objektive anbringen. Ältere Objektive leisten häufig über HD hinausgehende Auflösungen und bieten viel Qualität für wenig Geld. Weil B4-Objektive parfokal sind, bleibt das Bild auch beim Zoomen scharf. Beim Filmen braucht man also nicht ständig neu zu fokussieren. Über die elektronische Objektivsteuerung stellt man Fokus, Blende und Zoom mit den Kamerabedienelementen oder aus der Ferne ein. Zum Gebrauch anderer Objektive tauscht man den Mount mit einer PL-, EF- oder anderen Ausführung aus.

Mit den in die Ursa Broadcast G2 verbauten Neutraldichtefiltern (ND) reduziert man zügig die auf den Sensor treffende Lichtmenge. Speziell auf den Sensor und die Farbverarbeitung der Ursa Broadcast G2 ausgelegte ND-Filter für 1/4, 1/16 und 1/64 Stops bieten zusätzlichen Spielraum und eine bessere Kolorimetrie. Bei variierenden Lichtverhältnissen sind so mehr Kombinationen aus Blende und Verschlusswinkel möglich. Eine speziell konzipierte, gleichmäßige IR-Filterung beseitigt sichtbare und infrarote Wellenlängen und damit IR-Kontaminierungen. Auf dem LCD kann man sich die Filtereinstellungen als ND-Wert, Anzahl der reduzierten Blendenstufen oder Bruchzahl anzeigen lassen.

Ursa Broadcast Kameras arbeiten mit gängigen Dateiformaten. Man kann ProRes 422 HQ und ProRes 422 als QuickTime-Dateien aufzeichnen. Die neue Blackmagic Ursa Broadcast G2 zeichnet sogar in H.265 auf. Mit Kompressionsverhältnissen von 60:1 bis 285:1 ergibt das sehr kleine Dateien in 10-Bit-Broadcastqualität. Zudem können Anwender in Blackmagic Raw aufzeichnen, dem revolutionären neuen Format speziell zur Erfassung und Bewahrung der Sensordaten in der ursprünglichen Qualität. Anwender profitieren somit von der perfekten Auswahl an Dateiformaten für Workflows aller Art.

Mit dualen CFast-2.0-Rekordern und dualen UHS-II/SD-Kartenrekordern kann man das passende Speichermedium wählen. Die dualen Speicherslots der Ursa Broadcast Kameras ermöglichen Nonstop-Aufnahmen. Ist eine Karte voll, wird automatisch auf der nächsten weiter aufgezeichnet, sodass bei laufender Aufnahme die volle Karte ausgewechselt werden kann. Die Aufzeichnungsgeschwindigkeit reicht für hochwertige ProRes- und H.265-Videodateiformate und selbst für hohe Bildwechselraten in Ultra HD. All das macht die Ursa Broadcast G2 leicht in vorhandene Sendeanlagen integrierbar. Man kann sogar Cinema-Dateien in 12 Bit Blackmagic Raw aufnehmen.

Die Blackmagic Ursa Broadcast G2 hat hinten einen Highspeed-USB-C-Erweiterungsport zum Aufzeichnen auf externe Laufwerke und Verbinden von diversem Zubehör. Darüber lassen sich für die spätere Bearbeitung und Farbkorrektur ProRes-, H.265- oder sogar hochwertige Blackmagic-Raw-Dateien in 12 Bit auf ein preiswertes, großes externes USB-Laufwerk aufzeichnen. Zur Bearbeitung zieht man die Dateien einfach auf einen Computer und verschwendet keine Zeit mit Kopieren. Darüber hinaus powert der USB-Port das angeschlossene Laufwerk.

Die Blackmagic Ursa Broadcast G2 beherrscht UHD und HD gleichermaßen. Der hochauflösende Sensor und die Farbverarbeitung der 5. Generation produzieren tolle Bilder mit hohem Dynamikumfang und hoher Farbtreue, betont Blackmagic. Zum Arbeiten in HD skaliert der Bildsensor auf 1080HD-Videonormen runter. Das ist vor allem hilfreich, um Storys in jeder HD- oder Ultra-HD-Videonorm von überall auf der Welt schnell auf Sendung zu bringen. Beim Filmen in HD ermöglicht der hochauflösende Sensor die Bildverarbeitung auf Subpixelebene für überlegenes Antialiasing und gestochen scharfe Aufnahmen.

Dank Wechselmount lässt sich der installierte B4-Objektivanschluss einfach gegen einen EF-, PL- oder sogar einen F-Mount austauschen. In die Ursa Broadcast G2 ist ein B4-Mount verbaut und ein ersatzweiser EF-Mount wird mitgeliefert. Einsteiger können also den Mount wechseln und mit kostengünstigen Fotoobjektiven anfangen. Qualitativ sind diese Objektive erstklassig, da sie für Hochauflösungs-Fotografie ausgelegt sind. Optionale PL- und F-Objektivanschlüsse kann man dazukaufen. Für Drehs in Digitalfilmqualität kann bei Bedarf zu einem PL-Mount gewechselt werden, dem gängigsten Objektivanschluss für Kinoobjektive. Mit der Ursa Broadcast G2 ist Anwendern eine mit nahezu allen modernen Objektiven kompatible Kamera gegeben.

Die neue Ursa Broadcast G2 verwendet die gleiche Generation 5 Color Science wie die Ursa Mini Pro 12K. Aber sie liefert eine noch fortschrittlichere Bildqualität mit feinen, akkuraten Hauttönen und naturgetreuer Farbwiedergabe in jeder Einstellung. Mit der neuen dynamischen 12-Bit-Gammakurve werden mehr Farbdaten in den Lichtern und Schatten für schönere Bilder erfasst. Weil die Color Science auch einen Teil der komplexen Bildverarbeitung von Blackmagic Raw besorgt, bleiben für die Postproduktion mehr Sensordaten zu Farben und Dynamikumfang in den Metadaten erhalten.

Mit den optionalen Steuergeräten zum Zoomen und Schärfeziehen lassen sich Fotoobjektive für Liveproduktionen einsetzen. Die mit je zwei USB-C-Ports ausgestatteten Focus und Zoom Demands steuern das Objektiv über die elektronische Objektivsteuerung der Kamera. Über einen der USB-C-Ports kann man ein Zoom Demand mit einem Focus Demand in Reihe schalten und beide Geräte über den zweiten Port mit der Kamera verbinden. Das Design bietet höchste Präzision bei der Blendensteuerung. Zum Kadrieren und Anpassen von Einstellungen braucht man die Stativarme nicht loszulassen.

Es gibt ein breites Sortiment an speziell für die Ursa Broadcast G2 ausgelegtem Zubehör. Ein Schulterauflage-Kit, V-Lock-Akkuträgerplatte und Topgriff sind im Lieferumfang der Kamera enthalten und brauchen nicht separat angeschafft zu werden. Auch ein ersatzweiser EF-Mount ist inklusive. Statt mit B4-Objektiven kann man mit Fotoobjektiven loslegen. Anwender können ihr Setup auch um einen optionalen Blackmagic Ursa Viewfinder oder für Liveproduktionen um einen Blackmagic Ursa Studio Viewfinder erweitern. Als optionales Extra gibt es auch einen Glasfaserkonverter, der die bis zu zwei Kilometer entfernte Kamera über ein SMPTE-Glasfaserkabel mit Strom versorgt. Für Langzeit-Aufzeichnungen kann man mit einem Ursa Mini Recorder auf externe SSDs aufzeichnen.

»Unsere Kunden lieben die Flexibilität der originalen Ursa Broadcast und haben sich eine Kamera gewünscht, die Digitalfilmqualität für Broadcastzwecke liefert«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Wir haben ihre Wünsche erfüllt. Dank der neuen Ursa Broadcast G2 brauchen sie sich bei der Kameraauswahl nun nicht mehr zwischen Broadcasting und Digitalfilmbildern zu entscheiden. Mit der Ursa Broadcast G2 bekommen sie beides. Die Ursa Broadcast G2 kann als Produktionskamera, Studiokamera oder Digitalfilmkamera eingesetzt werden. Im Grunde ist sie wie drei Kameras in einer. Wir glauben, dass klassischen wie Online-Broadcastern die Kreativität gefallen wird, mit der sie nun in hollywoodreifer Digitalfilmqualität drehen können.«

Funktionen im Überblick

Sensor für natives 6K mit 13 Blendenstufen Dynamikumfang

Bis +36 dB ISO für eine hervorragende Leistung bei extremem Niedriglicht

Über den USB-C-Port kann direkt auf externe Datenträger aufgezeichnet werden

Inklusive Blackmagic Farbverarbeitung der 5 Generation

Mit extrem hochwertiger Aufzeichnung in Blackmagic Raw

Optionale Focus und Zoom Demands zum Steuern von Objektiven

Kompatibel mit dem neuen Blackmagic Ursa Mini Recorder

Vollversion DaVinci Resolve Studio für die Postproduktion inbegriffen

Die Blackmagic Ursa Broadcast G2 ist ab sofort für 3.995 USD weltweit erhältlich.