Neuer Archiv-Filmscanner von DFT

Polar HQ heißt der jüngste Filmscanner von DFT, der speziell für den Filmarchivmarkt entwickelt wurde.

Im Rahmen der IBC2022 stellt DFT seine neueste Generation von Filmscannern vor: Der Polar HQ wurde laut Hersteller von Beginn an so konzipiert, dass er flexibel an die Bedürfnisse der Anwender und die sich im Laufe der Zeit ändernden Technologien angepasst werden kann. Im besonderen ist der neue Filmscanner von DFT auch auf die Bedürfnisse von Filmarchiven zugeschnitten.

Polar HQ bietet laut Hersteller den Kunden die Möglichkeit, selbst schwer zu scannendes Filmmaterial zu verarbeiten. Hierfür nutzt er ein neues Filmhandhabungssystem, das DFT »Smart Motion« nennt. In Kombination mit einem hochauflösenden RGB-9.3-K-Field-Array-Sensor ermöglicht Smart Motion dem Anwender aber nicht nur die Verarbeitung von problematischem Filmmaterial, sondern auch das Mastering in 4K, ausgehend von einem nativen 8K-Scan, sowie auch das Scannen in nativem 8K (ohne langsameres Micro-Scanning) mit vollem 16-Bit-RGB. Aus Sicht von DFT wird mit dem neuen Polar HQ damit die Filmdigitalisierung auf die nächste Qualitätsstufe gehoben.

DFT ist weltweit bekannt und anerkannt für den Bau von qualitativ hochwertigen Filmscannern für anspruchsvolle Kunden und stellt mit Polar HQ nun einen neuen modularen Ansatz vor und wird das Produkt bei der IBC2022 präsentieren. Neben dem Polar HQ stellt DFT auch seine etablierten Filmscanner aus: das Flaggschiff Scanity HDR, das qualitativ hochwertiges und schnelles Scannen bietet, den OxScan 14K, der ultrahochauflösendes Scannen ermöglicht und sich ideal für »Scan-Once«-Großfilmproduktionen eignet, sowie den Sondor Versa mit dem dafür verfügbaren Bildton-Scan-System Resonances.

Norbert Hinckers, Geschäftsführer von DFT, sagte: »Wir freuen uns sehr, die nächste Generation der Filmscantechnologie vorstellen zu können. Die DFT-Polar-Technologie gibt unseren Kunden ein sicheres Fundament beim Kauf von Filmabtastungstechnologie, da sie mit den sich ändernden Anforderungen mitwachsen und weiterentwickelt werden kann. DFT Polar HQ verspricht die Art und Weise, wie unsere Kunden an die Scantechnologie herangehen, zu revolutionieren.«

DFT kann auf eine lange Tradition von Filmabtastern zurückschauen, mit Technologien und Knowhow, das unter dem Dach verschiedener Unternehmen wie Bosch, BTS, Philips und Thomson entwickelt wurde, bis das Unternehmen 2009 unter dem Namen DFT selbstständig wurde (Meldung). Seit 2012 gehört das Unternehmen der Prasad Corporation aus Indien (Meldung).

DFT zählt heute weltweit bedeutende Archive und Postproduktionseinrichtungen zu seinen Kunden, darunter unter anderem BFI, YLE, Bundesarchiv, Technicolor, Library of Congress, NARA, TFAI, TFA, Imagica, NFSA, NAA.