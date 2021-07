Zubehör für Lumix BGH1

Für die annähernd würfelförmige Panasonic-Kamera BGH1 bietet Wooden Camera passendes Rig-Zubehör an.

Die Panasonic-Kamera DC-BGH1 ist die erste kompakte Box-Style-Kamera im MFT-System des Herstellers (Meldung). Sie bietet Aufzeichnungen mit 4K/UHD, 60p/50p und 10-bit Farbtiefe.

Sie steht zum Endkunden-Listenpreis von 2.099 Euro in der Preisliste, im Handel wird sie aber teilweise unter 2.000 Euro angeboten.

Nun bietet der Kamerazubehörhersteller Wooden Camera ein komplettes Sortiment an Kits und Einzelzubehör für diese Kamera an, mit der man sie auf besseres Handling und ein professionelleres Umfeld abstimmen kann.

Basis der BGH1-Kits von Wooden Camera ist ein kompakter, flach ausgeführter Cage. Er kostet 315 US-Dollar (Netto-Listenpreis) und kann dann beispielsweise mit einem neuen Mini-Top-Handle (95 US-Dollar) und einer passenden Baseplate für 15-mm-Rohre (350 US-Dollar) kombiniert werden.

Alle genannten Zubehörteile sind in verschiedenen Kits, aber auch einzeln erhältlich.

Hat man Cage, Mini-Top-Handle und Baseplate zum Gesamt-Netto-Listenpreis von 760 US-Dollar geordert, kann man auch noch weitere Bauteile aus dem Portfolio des Hersteller an dieses Basis-Set anbauen: etwa einen neuen und verbesserten, anschraubbaren mechanischen Adapter mit Arri-Rosette, ein kompaktes Kippmonitorscharnier oder einen von diversen Akkuadaptern für V-Mount oder Gold-Mount.

»Die BGH1 ist eine beeindruckend kleine und leichte Kamera. Unser Ziel war es, ein ebenso kompaktes Zubehörpaket zu entwerfen, das sowohl diese leistungsstarke Kamera schützt als auch ihre Funktionalität erweitert«, sagt Dominick Aiello, Senior Director of Accessories bei Creative Solutions.

Vier vorgeschlagene Kits bietet Wooden Camera an: Base, Advanced, Pro (V-Mount) und Pro (Gold Mount).

Das Base-Kit enthält, wie erwähnt, den Cage, den Mini-Top-Handle und die Baseplate. Der Mini-Top-Handle wird mit einem neuen, verbesserten, unverlierbaren Bolzenmechanismus mit Sicherheitsstiften befestigt. Dieser neue Mechanismus findet sich laut Wooden Camera auch bei weiteren Zubehörteilen und kann entweder mit einem Schraubendreher oder einem Innensechskantschlüssel festgezogen werden. Der Top Handle misst 112 mm Länge und 18 mm Breite, er ist der kompakteste Handgriff von Wooden Camera.

Der Advanced-Kit bietet zusätzlich einen rund 20 cm langen Sicherheitsschwalbenschwanz und ein Paar rund 22 cm lange 15-mm-Rohre.

Bei den Pro-Kits gehört zusätzlich jeweils noch ein Micro-Battery-Slide in V-Mount oder Gold Mount hinzu sowie zwei längere 15-mm-Rohre (rund 30 cm) und ein ebenso langer Sicherheitsschwalbenschwanz.

Die für die BGH1 passenden Akkuplatten bietet Wooden in insgesamt vier Varianten an: zum einen für V-Mount oder Gold Mount, zum anderen mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Das ist einerseits der Micro-Battery-Slide, der auch in den Pro-Kits enthalten ist: eine robuste Akkuplatte, die direkt auf dem Cage befestigt wird.

Andererseits der davon abweichende Micro-Battery-Slide-Pro, der an den Rohren befestigt wird.

Beide Akkuadapter verfügen über 2x D-Taps bei 5,8 Ampere für Zubehör. Sollte der eingestellte Strom für Zubehör überschritten werden, werden nur die Zubehörausgänge deaktiviert, so dass die Kamera normal weiterläuft, erläutert Wooden Camera. Sobald die Strombelastung wieder reduziert wird — entweder durch Entfernen oder Umkonfigurieren des Zubehörs — stellt ein einfacher Druck auf die Reset-Taste die Stromversorgung des Zubehörs wieder her.