IBC2017: Kamerakonzept MM100-WS von Canon

Canon gibt in Amsterdam nicht nur Einblick in die kürzlich vorgestellten Video-Neuheiten, sondern stellt auch ein Kamerakonzept der neusten Generation vor: die MM100-WS.

In einem quaderförmigen Gehäuse mit lediglich 40 x 40 x 21,6 mm Kantenlänge hat Canon mit der MM100-WS seine fortschrittlichsten Technologien auf engstem Raum zu einem Kraftpaket geschnürt. Die Kamera lässt sich individuell konfigurieren; beispielsweise für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen wie bei Staub und Feuchtigkeit oder für spezielle Aufgaben mit eingeschränktem Platzangebot. Auch bei der Lichtstärke möchte Canon punkten: Die Kamera soll bereits ab einer Helligkeit von 1 Lux aufnahmebereit sein, wobei sich das nach der Einstellung der Kamera richtet. Canon bietet außerdem ein Application Programming Interface (API) für die MM100-WS an. Hiermit sollen sich branchenspezifische Lösungen programmieren lassen, die den Einsatz der Kamera in einer Vielzahl neuer Anwendungsbereiche ermöglichen.

Darüberhinaus präsentiert Canon auf der IBC auch neueste Video-Produkte. So werden die kürzlich vorgestellten Camcorder erstmalig erlebbar sein. Dazu gehören die professionellen 4K/50p Camcorder XF405 und XF400. Mit diesen Geräten startet Canon heute die aktuellste Generation seiner professionellen Camcorder. Erstklassige optische Systeme, lichtstarke Sensoren und eine ganze Bandbreite praxisgerechter Funktionen sind die nachgefragten Kriterien in der professionell ausgerichteten Branche. Die Camcorder verfügen über ein vollständig neu entwickeltes 15fach Zoomobjektiv (äquivalent KB: 25,5mm bis 382,5mm Brennweite) und einen 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor mit Dual DIGIC DV 6 Bildprozessor. Die Camcorder sollen die hochwertige Aufzeichnung in 4K/50p über den gesamten Brennweitenbereich hinweg ermöglichen sowie Zeitlupenaufnahmen mit 100 B/Sek in Full-HD. Das Gesamtpaket wird im leichten und kompakten Gehäuse angeboten.

Das zweite Set sind die Full-HD Camcorder XA15 und XA11: Full-HD Camcorder mit einem 20fach 26,8mm-576mm (optischen) Zoomobjektiv, um eine Vielzahl von Szenen mit hervorragender Bildqualität ganz flexibel zu erfassen. Eine Hi-UD-Linse minimiert die chromatische Aberration und sorgt für eine lebendig wirkende Bildgebung. Mit dem Canon HD CMOS-Sensor und dem leistungsstarken DIGIC DV4 Bildprozessor mit optimierten Low-Light-Eigenschaften sollen erstklassige Full-HD-Videos in 50p mit 35 Mbps entstehen. Der Wide DR Modus soll die harmonische Kompression von besonders hellen Bildbereichen auf einen Dynamikumfang von 600 Prozent unterstützen, meldet Canon. Damit könnten Aufnahmen mit weichen Farbabstufungen unter Vermeidung von Überbelichtung realisiert werden. Dies soll auch für Aufnahmesituationen gelten, in denen extreme Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bildbereichen leicht zu Überbelichtungen führen können.

Zuletzt wäre da noch der professionelle 24-Zoll 4K-Referenzmonitor DP-V2411, ein professioneller 24-Zoll-Referenzmonitor für High Dynamic Range (HDR) Broadcast- und Film-Produktionen. Mit seiner beeindruckenden Bildqualität, hohe Luminanz und seinem großen Farbraum, umfangreicher Funktionalität und fortschrittlichen Schnittstellen sei der DP-V2411 das ideale Werkzeug für auf Perfektion ausgerichtete Produktionen, verspricht Canon.