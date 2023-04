Neues Supertelezoomobjektiv von Canon

Eine neue Generation von Supertelezoomobjektiven kündigt Canon mit dem RF 100-300mm F2.8 L IS USM an.

Das neue RF 100-300mm F2.8 L IS USM umschreibt der Hersteller als Weiterentwicklung der Festbrennweite EF 300mm f/2.8: Das Zoomobjektiv wurde demnach mit der Abbildungsqualität der Festbrennweite konzipiert. Das RF 100-300mm F2.8 L IS USM bietet ein hohes Maß an Vielseitigkeit und Leistung im kompakten und leichten Design. Aufgrund seines Zoombereichs, der Naheinstellgrenze von 1,8 m bei einer 0,16-fachen maximalen Vergrößerung, der konstanten Lichtstärke, robusten Konstruktion und beeindruckenden Abbildungsqualität spricht das Objektiv vor allem Profis und Fotobegeisterte an, die sich auf die Sportfotografie spezialisiert haben, erläutert Canon.

Das RF 100-300mm F2.8 L IS USM steht zu einem UVP von rund 12.0000 Euro in der Preisliste, es soll ab Mai 2023 verfügbar sein.

Flexibilität

Das RF 100-300mm F2.8 L IS USM besticht durch ein bisher unerreichtes, sehr kompaktes Design und ist mit einem Gewicht von rund 2,59 kg das leichteste Zoomobjektiv seiner Klasse. Es wiegt nur rund 190 g mehr als das EF 300mm f/2.8 L IS II USM, bietet aber eben die Flexibilität eines Zooms mit der Leistung einer Festbrennweite.

Das Objektiv ist über den gesamten Zoombereich mit allen RF Extendern kompatibel. Der RF 1.4x Extender erhöht die Reichweite des Objektivs auf 140-420mm F4, während der RF 2x Extender das Objektiv auf 200-600mm F5.6 erweitert.

Leistung

Die konstante hohe Lichtstärke von 1:2,8 ist ideal für Fotos bei wenig Licht und zur Steuerung der Schärfentiefe für dramatischere Aufnahmen, während die 9-Lamellen-Irisblende wunderschöne Bokeh-Effekte erzeugt, so der Hersteller. Unterstützt wird dies durch den neuen Bildstabilisator-Mechanismus, der auf den IS-Systemen der Superteleobjektive aus der Canon L-Serie basiert. Das Objektiv selbst bietet einen optischen Bildstabilisator (bis 5,5 Belichtungsstufen), dessen Leistung sich in Kombination mit einem kamerainternen Bildstabilisator (IBIS) auf sechs Stufen erhöht. Diese Stabilisierung und die Möglichkeit, auch bei wenig Licht mit kürzerer Belichtungszeit zu fotografieren, sind ideal für die Foto- und Videoaufnahmen aus der freien Hand von sich schnell bewegenden Motiven. Das System erkennt zudem, wenn vom Stativ fotografiert wird und deaktiviert dann den IS automatisch.

Das RF 100-300mm F2.8 L IS USM ist das erste Superteleobjektiv von Canon mit zwei Nano-USM-Motoren für eine schnelle Fokussierung und höchste Abbildungsqualität über den gesamten Zoombereich, da zwei Linsengruppen unabhängig voneinander gesteuert werden. Eine Fluorit-Linse und vier UD-Linsen korrigieren die chromatische Aberration und sorgen für gestochen scharfe Bilder sowie eine akkurate Farbwiedergabe, während eine gepresste asphärische Glaslinse für eine hohe Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand sorgt.

Außerdem weist Canon auf einen praktisch geräuschlosen, schnellen Autofokus mit Dual Nano USM-Motor hin.

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Das RF 100-300mm F2.8 L IS USM vereint hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für den täglichen professionellen Einsatz. Es verfügt über einen Staub- und Spritzwasserschutz und ist auch bei widrigen Witterungsbedingungen einsetzbar. Eine Fluorbeschichtung ermöglicht eine einfache Reinigung der Frontlinse. Die Hitzeschutzbeschichtung des RF 100-300mm F2.8 L IS USM ist wie beim EF 400mm f/2.8 L IS III USM und EF 600mm f/4 L IS III USM ausgeführt. Dies ist nun Standard für alle RF Superteleobjektive und reduziert die Temperatur des Objektivs bei Aufnahmen in heißer Umgebung. Die Streulichtblende ET-124, die Objektivtasche LS100-300 und der Objektivdeckel E-122 bieten zusätzliche Unterstützung und Schutz.

Neural Network Image Processing Tool

Canon hat außerdem das neue Neural Network Image Processing Tool veröffentlicht. Mit Hilfe von Deep-Learning-KI-Technologie und der Canon Bildexpertise skaliert dieses Tool Bilder mühelos um 200 % hoch. Das neue Neural Network Image Processing Tool versteht den Imaging-Prozess und bezieht die Eigenschaften des Canon Objektivs mit ein. Es erzielt so eine höhere Detailgenauigkeit als herkömmliche Hochskalierungsverfahren. Das Tool ist als Teil des Canon Neural Network Image Processing Abonnements oder als eigenständiges Tool erhältlich. Nutzer:innen mit einem bestehenden Tarif können ohne zusätzliche Kosten auf dieses Tool zugreifen. Zunächst wird es nur für Windows 10 und 11 verfügbar sein.