GoPro kündigt Hero6 und Fusion VR an

GoPro hat mit der Hero6 Black die jüngste GoPro Kamera vorgestellt. Sie beherrscht die Aufzeichnung in 4K60 und 1080p240 und bietet Video-Stabilisierung. Auch die wasserdichte 5.2K Kamera Fusion wurde nun offiziell vorgestellt. Sie ermöglicht sphärische Aufnahmen und ist mit üblichen GoPro Halterungen kompatibel.

GoPro-Gründer und CEO Nicholas Woodman präsentierte die Hero6 Black und Fusion Kameras einem internationalen Publikum an der California Academy of Sciences in San Francisco, Kalifornien.

Hero6 Black

Hero6 Black bietet für rund 570 Euro 4K60- und 1080p240-Video sowie ein robustes, wasserdichtes Design. Über die GoPro-App lassen sich Aufnahmen in wenigen Schritten in QuikStories Videos verwandeln – und können einfach geteilt werden. Die Hero6 liefert einen deutlich verbesserten Dynamikumfang für besonders detailreiche Bildwiedergabe und satte Farben, auch in Umgebungen mit wenig Licht.

Doppelte Performance dank GoPros speziell entwickeltem GP1-Prozessor

4K60 und 1080p240 Video

Kompatibel mit QuikStories und der GoPro App

GoPro Video-Stabilisierung

Neuer Touch-Zoom

3x schnellere Übertragung über 5GHz WLAN

Wasserdicht bis 10m

Kompatibel mit Karma und bestehenden GoPro Halterungen

Höherer Dynamikumfang und verbesserte Leistung in dunkler Umgebung

Raw und HDR Fotos

Sprachsteuerung in 10 Sprachen

GPS, Beschleunigungssensor und Gyroskop

WLAN und Bluetooth

Der GP1-Prozessor wurde von Grund auf neu entwickelt, so GoPro. Er ermöglicht nun doppelt so hohe Video-Frame-Raten, verbesserte Bildqualität, höheren Dynamikumfang, erweiterte Low-Light-Performance und verbesserte Video-Stabilisierung im Vergleich zu früheren Hero-Generationen, so der Anbieter.

<br />



QuikStories

QuikStories ist ein App-Feature, das es einfach macht, kurze fertig geschnittene Videos von Abenteuern zu teilen. Hero6 ist für QuikStories mit 3x schnellerem WLAN optimiert. So werden die Aufnahmen schnell von der GoPro auf ein Smartphone übertragen, auf dem die GoPro App automatisch ein QuikStories Video erstellt.

Fusion

Fusion hat die Fähigkeit, immersive sphärische Inhalte in 5.2K zu erfassen. Die Kamera nimmt die komplette Umgebung auf. Gleichzeitig macht die Gimbal-ähnliche Bildstabilisierung Aufnahmen sehr flüssig. Die GoPro App ermöglicht die Wiedergabe sowie das Teilen von VR-Inhalten und durch die OverCapture-Funktion lassen sich traditionelle Videos in HD Qualität aus dem bestehenden VR-Clip herausschneiden. So hat der Nutzer die Möglichkeit, im Nachhinein ein klassisches Video mit fester Perspektive aus der sphärischen Version zu erstellen.

Sphärische Videos in 5.2K30 und 3K60

Sphärische Fotos in 18MP

Kompatibel mit der GoPro App

OverCapture ermöglicht traditionelle Video-Erstellung aus 360 Footage

Verbesserte Stabilisierung

360 Audio

Wasserdicht bis 5m

Time-Lapse Video + Foto, Night-Lapse und Burst Modi

Kompatibel mit GoPro Halterungen

Fusion Grip Halterung im Lieferumfang enthalten

Sprachbedienung in 10 Sprachen

GPS, Beschleunigungssensor, Gyroskop und Kompass

WLAN + Bluetooth

GoPro Fusion kann ab sofort für rund 750 Euro vorbestellt werden, der Versand der Kamera erfolgt im November. Videoschnitt in VR wird durch die Fusion Studio Desktop-Software möglich, die gleichzeitig mit Fusion erhältlich sein wird. OverCapture wird Anfang 2018 als Teil der neuen GoPro App für iOS und Android verfügbar sein.

<br />



Karma

Die Karma-Drohne ist kompatibel mit der Hero6 Black und verfügt über zwei neue automatisierte Aufnahme-Modi: Follow und Watch. Mittels GPS kann die Karma-Drohne nun automatisch dem Karma Controller folgen während der Nutzer sich fortbewegt und hat diesen immer im Blick. Im Watch-Modus schwebt Karma an Ort und Stelle und ändert den Aufnahmewinkel entsprechend, um den Nutzer mit dem Controller im Bild zu haben. Weitere neue Karma-Updates beinhalten einen verbesserten Cable-Cam-Modus und die Möglichkeit, die Kamera nach oben über den Horizont zu richten.

Kompatibel mit Hero6 Black

Follow – Folgt dem Karma Controller, hat den Nutzer immer im Bild

Watch – Schwebt an einem festen Ort und behält den Nutzer im Bild

Cable Cam – Bis zu zehn Wegpunkte für komplexe Flugbewegungen

Look Up Tilt – Ermöglicht der Kamera nach oben über den Horizont zu schwenken

Karma Nutzer können die neuen Funktionen über ein Firmware-Update freischalten, das ab sofort zur Verfügung steht.