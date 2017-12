WD: Einfach nutzbares NAS — My Cloud Pro Series PR4100

Ein NAS, das einfach, auch ohne tiefgehende IT-Kenntnisse, in Betrieb genommen und genutzt werden kann: WD My Cloud Pro. Per Browser bedienbar, gibt es diesen Netzwerkspeicher als 2-Bay- und 4-Bay-Version, es sind maximal 40 TB Speicherkapazität möglich.

Western Digital bietet NAS-Systeme an, die sich besonders gut für kleinere Unternehmen mit professionellem Anspruch eignen: die My Cloud Pro Series.

Damit lassen sich Daten innerhalb eines Netzwerkes zentral speichern und allen berechtigten Nutzern zur Verfügung stellen. Für ausreichend Speed sorgt ein integrierter Quad-Core-Prozessor mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. Über MyCloud.com oder eine passende Mobile-App sind HD-Medien via Internet auch von außerhalb des lokalen Netzwerks abrufbar, sie können bearbeitet und mit Kunden und Kollegen geteilt werden.

Emiel Witteveen, Senior Manager Regional Marketing EMEAI von Western Digital präsentiert das System im Video.

<br />



Dieses NAS kann einfach, auch ohne tiefgehende IT-Kenntnisse, in Betrieb genommen und genutzt werden. Es wird per Browser bedient. WD My Cloud Pro gibt es als 2-Bay- und eine 4-Bay-Version, es sind maximal 40 TB Speicherkapazität möglich.

Ein großer Netzwerkspeicher bietet ausreichend Platz, um alle Aufnahmen an einem Ort zu speichern. Die Kombination aus Intel Pentium N3710 Quad-Core-Prozessor und 4 GB RAM (ausbaubar bis 16 GB) ermöglicht es zudem, HD-Videos bei Bedarf auch ruckelfrei zu streamen oder Inhalte mit mehreren Anwendern gleichzeitig zu teilen.

Produktionsdaten, Raw-Dateien und finale, bearbeitete Dateien an einem einzigen Ort speichern und jederzeit darauf zugreifen: die My Cloud Pro Serie macht das möglich.

Die Kompatibilität mit Mac und PC sorgt für raschen Setup und erlaubt es auch, Inhalte unabhängig vom Betriebssystem zu schützen

Die mitgelieferte Software WD SmartWare Pro erlaubt das automatische Sichern der Inhalte Ihrer PCs, während Mac-Nutzer auch Apple Time Machine zur Sicherung ihrer Daten auf die My Cloud Pro einsetzen können.

Streaming und Hardware-Transcoding

Das integrierte Hardware-Transcoding bereitet die Medien im richtigen Format und in der passenden Qualitätsstufe für das Streaming vor, und mit dem Plex Media Server auf Ihrem NAS lassen sich die Inhalte bequem auf jedes Gerät mit Internet-Verbindung streamen.

Direktkopierfunktion, ExFAT-kompatibel, kompatibel mit der Adobe Creative Cloud

Über die praktische Direktkopiertaste lassen sich Daten direkt auf Geräte der My Cloud Pro Serie sichern: mit einem einzigen Tastendruck. Die My Cloud Pro Serie ist außerdem mit ExFAT kompatibel, sodass Sie zum Beispiel eine Kamera oder externe Datenträger wie die My Passport Wireless Pro anschließen und nach einem Dreh sofort alle Inhalte automatisch übertragen können.

Mit der My-Cloud-App für Mobilgeräte können Mediendateien von der My Cloud Pro Serie direkt in die Creative Cloud von Adobe geladen werden.

Sicherheit: RAID-Level, Zugangssicherheit, doppelte Spannnungsversorgung, Backups

Die Datensicherheit kann bei Geräten der My Cloud Pro Serie an den individuellen Bedarf angepasst werden, dafür stehen verschiedene RAID-Level zur Wahl. Passwortschutz und die 256-Bit-AES-Volume-Verschlüsselung sorgen für Sicherheit vor unberechtigtem Zugriff auf die Daten. Dank redundanter Netzteilanschlüsse sind die Daten auf der My Cloud Pro Serie auch im Fall eines Netzteildefekts sicher aufgehoben und das NAS bleibt im Einsatz, auch wenn das Netzteil versagt.

Dank der werkzeugfrei und ohne Montagerahmen konzipierten Einschübe lassen sich Festplatten schnell und einfach hinzufügen oder ersetzen — und RAID-geschützte Daten werden dann automatisch rekonstruiert.

Für noch mehr Datensicherheit kann man ein Remote-Backup auf eine andere My Cloud oder über die integrierte Cloud-Backup-Lösung einrichten. Die My Cloud Pro Serie bietet außerdem LAN/WAN-Sicherungsoptionen für zentral verwaltete Backups, Bare-Metal-Backups oder einfache Datei-Backups.

Auch als Media-Server nutzbar — und für weitere Aufgaben

Das integrierte hardware-basierte Media-Transcoding und ein herunterladbarer Plex Media Server ermöglichen es, Medien im richtigen Format und in der passenden Qualitätsstufe per Streaming an jedes Gerät mit Internet-Verbindung zu verteilen. Mit dem Plex Media Server auf dem NAS lassen sich die Inhalte etwa auch bequem auf Smart-TVs streamen.

Mit Apps wie Plex, der Videoüberwachung Milestone Arcus, Dropbox, WordPress und anderen Anwendungen lässt sich das NAS noch weiter an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.

Browser-basiert: einfache Einrichtung, intuitive Nutzung

Die My Cloud Pro Serie wird im Netzwerk schnell gefunden und kann dann über einen beliebigen, aktuellen Browser konfiguriert werden. Das macht die Einrichtung einfach und intuitiv. Das My Cloud-Betriebssystem von WD bietet Tools und Apps zur vollständigen Kontrolle Ihrer Daten.

Grundlegende Daten

Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows 10, Windows 8 oder Windows 7, Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks oder Mountain Lion. Erfordert DLNA/UPnP-Geräte oder Plex-aktivierte Geräte zum Streaming sowie einen Router mit Internetverbindung.

Kapazität bis 40 TB ausbaubar (4-Bay-Version)

Intel Pentium N3710 Quad-Core-Prozessor und 4 GB RAM (ausbaubar bis 16 GB)

Weitere Infos hier.