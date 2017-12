Apple: Neue Version 10.4 von Final Cut Pro

Apple kündigt ein »großes Update« für seine NLE-Software Final Cut Pro X an: FCPX 10.4 ist für bestehende Nutzer kostenlos, Neukunden zahlen rund 330 Euro für den Download.

Ergänzt werden mit dem Update der Apple-Editing-Software Final Cut Pro Funktionen wie 360°-VR-Videobearbeitung, erweiterte Farbkorrektur und Unterstützung für HDR-Videos. FCPX-Anwender können mit der neuen Version erstmals 8K-Videos in voller Auflösung auf einem Mac bearbeiten. Auch die Programme Motion und Compressor, die FCPX ergänzen, können nun 360°-VR-Videos verarbeiten.

360°-VR mit HTC-Headset

FCPX bietet professionellen Videocuttern nun also die Möglichkeit, 360-Grad-Videos zu importieren, zu bearbeiten und bereitzustellen und das Projekt in Echtzeit über ein angeschlossenes Vive-Headset von HTC mit SteamVR anzusehen. Die Anwender können laut Hersteller ganz einfach 360-Grad-Titel in 2D oder 3D hinzufügen, Unschärfen, Leucht-Effekte und andere Effekte nutzen, sowie visuelle Steuerelemente verwenden, um Horizonte zu glätten oder Kamerarigs aus äquirektangulären Videos zu entfernen. Standardfotos und -videos können auch VR-Projekten hinzugefügt und 360-Grad-Videos können direkt auf beliebten Platttformen wie Youtube, Facebook und Vimeo veröffentlicht werden.

Farbkorrektur erweitert

Das Update enthält auch neue Werkzeuge für die professionelle Farbkorrektur. Farbräder ermöglichen das Grading über integrierte Regler zur Einstellung von Farbton, Sättigung und Helligkeit. Farbkurven ermöglichen Farbanpassungen mit mehreren Kontrollpunkten und mit Hilfe einer Pipette hat der Benutzer die Möglichkeit, bestimmte Farben aufzunehmen und einen manuellen Weißabgleich durchzuführen. Benutzer können auch benutzerdefinierte LUTs aus beliebten Farbkorrekturprogrammen wie DaVinci Resolve und von Websites wie PremiumBeat, Color Grading Central und anderen verwenden.

HDR-Handling integriert

Durch die Unterstützung der laut Apple gängigsten HDR-Formate bietet FCPX Zugang zum Arbeiten mit einem größeren Dynamikumfang. Mit I/O-Boxen von Aja und Blackmagic können die Anwender HDR-Videos auf HDR-Monitore ausgeben. Die neuen Werkzeuge zur Farbkorrektur stehen sowohl für HDR- als auch für SDR-Videos zur Verfügung. Mit Hilfe von Tone-Mapping können Anwender das bearbeitete Material auch einfache Weise in einer HDR- und einer SDR-Version ausgeben.

Weitere neue Funktionen in FCPX 10.4

einfacher Import von iMovie-Projekten von iPhone und iPad in FCPX für erweiterte Bearbeitung, Audiobearbeitung, Grafikanimationen und Farbkorrekturen

HEVC und HEIF unterstützen den Import und die Bearbeitung von hocheffizienten Video- und Fotoformaten von Apple-Geräten

aktualisierte Audioeffekt-Plug-Ins von Logic Pro X mit neu gestalteten, skalierbaren Oberflächen

schnellere, qualitativ hochwertigere Optical-Flow-Analyse auf Basis der Grafiktechnologie Metal

Neuerungen bei Motion und Compressor

Motion 5.4 kann 360-Grad-VR-Titel und -Effekte erstellen, auf die man via FCPX sofort zugreifen kann. Das Update macht es laut Hersteller außerdem einfach, zwischen allen Arten von Motion-Projekten zu konvertieren, realistische, federnde Animationen mit dem neuen Overshoot-Verhalten zu erstellen und fotografisch inspirierte Looks mit neuen Filtern anzuwenden.

Compressor 4.4 erlaubt es, 360-Grad-Videos mit sphärischen Metadaten nach Industriestandard auszugeben. Mit Compressor können Benutzer HEVC- und HDR-Videos exportieren und gleichzeitig eine Reihe neuer Optionen für die Bereitstellung von MXF-Dateien hinzufügen.

Preise und Verfügbarkeit

Final Cut Pro 10.4 ist ab sofort als kostenloses Update für bestehende Benutzer von Final Cut Pro im Mac App Store verfügbar. Neue Benutzer bezahlen 329,99 Euro. Motion 5.4 und Compressor 4.4 sind als kostenlose Updates für bestehende Benutzer und für jeweils 54,99 Euro für neue Benutzer erhältlich. Kunden aus dem Bildungsbereich können das Pro Apps Bundle für Bildung für 229,99 Euro erwerben.