Wise-Speicherkarten von Hasselblad zertifiziert

Der schwedische Kamerahersteller Hasselblad hat Speicherkarten des Typs CFast 2.0 und SDXC UHS-I von Wise Advanced offiziell zertifiziert.

Die CFast-2.0-Karten von Wise erlauben es, UHD– und 4K-Signale im Raw-Format mit einer Datenrate von bis zu 525 MB/s zu lesen und in 450 MB/s zu schreiben. Durch diese hohe Geschwindigkeit eignen sie sich aus Herstellersicht hervorragend, um den Workflow professioneller Fotografen und Videografen abzurunden. Das sieht auch Hasselblad so und zertifizierte nun die Speicherkarten aus Taiwan: sowohl die CFast-, wie auch die SDXC-Speicherkarten.

Die SDXC-Karten von Wise können Bilddateien in bis zu 100 MP erfassen und damit den High-Res-Sensor der Hasselblad H6D ideal unterstützen um die Leistungsfähigkeit der Kamera maximieren. Zudem erfüllen sie mit ihrer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 95 bzw. 90 MB/s die Standards einer Vielzahl an modernen DSLR-Kameras.

Speicherkarten von Wise seien bisher schon von anderen namhaften Herstellern wie Sony, Panasonic, Blackmagic, Nikon und JVC zertifiziert, meldet New Media AV. Nun reihe sich mit Hasselblad ein weiterer großer Name in die Gruppe ein, die auf die Qualität und Sicherheit dieser Karten vertrauen.

Wise Advanced ist ein 1992 in Taipeh/Taiwan gegründetes Unternehmen, das sich auf die Herstellung effizienter Speichermedien und Lesegeräte für den AV-Bereich spezialisiert hat. Die Marke wird in Europa von New Media AV über den Fachhandel vertrieben.