Speicherkarten von Wise.

Wenn der Speicherplatz nicht reicht oder wenn es Probleme gibt, ist es leider oft zu spät, an Speicherkarten zu denken.

Speichermedien sind ein oft unterschätztes Glied in der Produktionskette. Als stille Arbeiter sollen sie ihr Werk hinter verschlossenen (Gehäuse-)Türen verrichten und fallen meist nur auf, wenn zu wenig Speicher da ist, oder etwas schiefgeht: Ein Dropout in einer Situation, die sich nicht wiederholen lässt, kann ein Projekt schneller beenden, als einem lieb ist.

Ein Hersteller, der sich Zuverlässigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, ist Wise. Die taiwanesische Firma ist seit 1992 aktiv. Neben der langjährigen Erfahrung veranlasst vor allem die Qualität der Produkte mehr und mehr namhafte Kamerahersteller dazu, die Karten dieses Herstellers zu zertifizieren.

So prangt nicht nur das Logo »Red Approved« auf der aktuellen CFexpress-Pro-Karte in der 640-GB-Ausführung von Wise. Auch Nikon, Blackmagic Design und Hasselblad haben durch Zertifizierungen Wise schon ihr Vertrauen ausgesprochen.

Nikon-Markenbotschafter Joel Marklund etwa — Chef-Fotograf der Sportfoto-Agentur Bildbyrån — setzt auf Wise bei der Arbeit an Events wie den World Athletics Championships.

Wenn Star-Athleten wie Stabhochspringer Armand Duplantis die Latte überqueren, gibt es keine Repeat-Taste — für den Sportler wie für den Fotografen. Hier muss alles bereit sein für diesen einen Moment.

Vor anderen Herausforderungen steht Uroš Podlogar: »Draußen ist nicht nur ein Ort. Es ist eine Art zu leben«, sagt der Outdoor-Fotograf und Sony-Botschafter. Bei nicht steuerbaren Naturgewalten nutzt er als sicheren Rückhalt die SD-Karten von Wise, die eine Betriebstemperatur von -25° bis 85°C aufweisen und zudem staubdicht sind — sehr wichtig für seine Arbeit im Offroad-Bereich.

Ebenfalls auf die Widerstandsfähigkeit der Karten setzt Dokumentarfilmer Nicos Argillet, der für seine Arbeit im Amazonasgebiet bei 85% Luftfeuchtigkeit schmales Gepäck, aber umso zuverlässigeres Equipment braucht.

»Da Wise-Karten von Beginn an die mit der höchsten Kapazität waren, konnte ich mich glücklich schätzen, tage-, manchmal wochenlang zu filmen, ohne einen Offload durchzuführen. Bei all der Energie, die ich in meine Filme stecke, weiß ich, dass mir Wise den Rücken freihält. Und das ist das beste Gefühl überhaupt«, so Argillet.

Und ein gutes, sicheres Gefühl wollen wohl alle Kreativen haben.

Vertrieb

Wise-Speicherkarten bieten viele Händler in Deutschland an, erläutert der deutsche Distributor New Media AV.