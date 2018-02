Eizo: HDR-Referenzmonitor CG3145

Eizo bietet mit dem ColorEdge Prominence CG3145 HDR-Referenzmonitor eine High-End-Monitorlösung für den kompletten Postproduction-Workflow von HDR-Videos an.

HDR-Referenzmonitor

Der ColorEdge Prominence Eizo CG3145 erreicht eine (typische) Helligkeit von 1.000 cd/m2 und bietet als weltweit erster LCD-Monitor ein Kontrastverhältnis (typisch) von 1.000.000:1. Damit eignet sich der Referenzmonitor für das Color-Grading von HDR-Content. Die HDR-Technik ermöglicht es, extreme Kontraste mit größter Detailzeichnung sichtbar zu machen, ohne dass die hellen Bildpartien ausbrennen und Schattenpartien ihre Zeichnung verlieren.

Beim Namen habe sich Eizo sich von der „Prominence“, dem englischen Begriff für Sonnenprotuberanz inspirieren lassen, so der Hersteller, der ergänzt, dass sich diese extrem hellen Materieströme mit riesigem Kontrast gegen die extreme Dunkelheit des Weltalls abzeichnen.

LCD-Technik kommt ohne ABL und Local Dimming aus

Dank seines neuartigen, zweischichtigen LCD-Panels kommt der Eizo CG3145 ohne Auto Brightness Limiter (ABL) und Local Dimming aus, so Eizo.

ABL (Auto Brightness Limiter) ist aktuell in HDR-Monitoren mit OLED-Panels zu finden. Mittels ABL wird die maximale Leuchtkraft einzelner Pixel in extrem hellen Bildbereichen begrenzt, um dem Panel nicht zu schaden. Diese Reduktion der Helligkeit führt jedoch zu Einbußen in der Präzision der Bilddarstellung. Local Dimming bezeichnet das Dimmen einzelner Segmente der Hintergrundbeleuchtung eines Monitors. Da das Dimmen nur vergleichsweise großflächig möglich ist, entstehen oft Abbildungsfehler wie Halo-Effekte, welche eine präzise Beurteilung betroffener Bildpartien massiv erschweren.

Das zweischichtige LCD-Panel des ColorEdge Prominence CG3145 ermöglicht es, die extrem helle Hintergrundbeleuchtung (1.000 cd/m2) äußerst effektiv abzudecken, sodass sowohl auf ABL wie auch auf Local Dimming verzichtet werden kann. So erreicht der ColorEdge Prominence CG3145 eine sehr präzise und kontrastreiche Bilddarstellung.

Der ColorEdge Prominence CG3145 erfüllt mit HLG- als auch PQ-Gammakurven die relevanten Standards im professionellen HDR-Postproduction-Umfeld und verarbeitet unterschiedlichste Formate, darunter 10-bit 4:2:2 bei 50/60p über HDMI sowie bis zu 10-bit 4:4:4 bei 50/60p über DisplayPort. Der DCIP3 Farbraum wird zu 98% abgedeckt und durch das native 10-Bit-Panel sowie die 24-Bit-LUT sind absolut weiche Farbverläufe auch im 10-Bit-Modus garantiert. Eine Lichtschutzblende gehört wie bei allen ColorEdge-Monitoren der CG-Serie zum Lieferumfang.

HDR-Gammakurven für SDR-ColorEdge-Monitore

Ergänzend zum neuen Eizo CG3145 sind für die Modelle ColorEdge CG318-4K, CG248-4K, CG277 und CG247X zwei Gamma-Kurven erhältlich: Die HLG- und PQ-Gammakurven ermöglichen die Verarbeitung von HDR-Inhalten mit SDR-Monitoren. Beide Gammakurven sind auf Nachfrage bei Eizo erhältlich.