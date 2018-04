NAB2018: RSP-1232HL – neues Riedel SmartPanel

Riedel präsentiert das neue SmartPanel RSP-1232HL der 1200er Serie. Es verfügt über mehrere Multi-Touch-Farbdisplays und 32 innovative Hybrid-Hebeltasten, die Nutzern mehr Flexibilität und Individualität bei der Bedienung einer Sprechstelle ermöglichen sollen.

Das RSP-1232HL-Panel ist laut Hersteller das Ergebnis einer intensiven zweijährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, in die Expertise und Erfahrung zahlreicher Kunden, Anwender und Branchenprofis einflossen. Sämtliche Aspekte der bestehenden SmartPanel-Technologie wurden analysiert, von der Mechanik der Tasten bis hin zu ihrer Ergonomie, Haptik und Optik. Das Ergebnis ist eine Bedienoberfläche mit 32 Tasten, in die individuelle Lautstärkeregler direkt integriert sind, was eine gänzlich neue, präzise Steuerung aller Anwendungen erlaubt. Das Hebel-Design will Form, Gewicht, Komfort, Ansprechverhalten und Anti-Ermüdungseigenschaften perfektionieren.

Das RSP-1232HL ist die erste Sprechstelle, die Nutzer flexibel auf eine der beiden im Markt üblichen Workflows anpassen können: Im »Talk/Listen«-Workflow wählt man individuell, welchen Konferenzen man zuhören möchten, das heißt, die Sprechstelle gibt nur den Ton der Gespräche wider, der aktiv ausgewählt ist. Andere Anwender wiederum präferieren den »Talk/Mute«-Workflow. Hier gibt die Sprechstelle standardmäßig den Ton aller Gespräche wider. Nutzer wählen dann individuell diejenigen Konversationen aus, die sie stummschalten möchten.

Zudem ermöglicht Riedels neues »Logical Groups«-Konzept, entweder das Tastenfeld auf dem Touch-Display oder auch die LED-Ringe um die Hebeltasten herum individuell farblich zu kennzeichnen. Jedes Tastenfeld lässt sich mit acht Buchstaben in der Hauptzeile, 16 Buchstaben in der Unterzeile und einem optionalen Icon unverwechselbar benennen. Dazu zeigt es dem Nutzer jederzeit über unmittelbar verständliche Icons relevante Intercom-Signale an. Wichtige Status-Informationen wie »Open Mic«, »Muted Key«, »Incoming Beep« oder »Port Busy« sind dadurch sofort auf einen Blick verständlich.

Mit den integrierten AES3- sowie SMPTE 2110-30 (AES67)-Schnittstellen bietet auch Riedels neues SmartPanel maximale Anschlussoptionen. Zwei Fiber-SFPs und zwei Ethernet-RJ45-Anschlüsse ermöglichen Daisy-Chain- und Redundanz-Optionen für eine einfache und zugleich flexible Verkabelung.

Zu den weiteren Funktionen gehören phasengenaue Stereo-Lautsprecher, Mikrofon-Stummschaltung am Front-Panel und Einstellung des Sidetones, USB-Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite, Bluetooth und NFC-Konnektivität (wie in Riedels Bolero-Wireless-Serie), GPIO- und 4-Draht-Anschlüsse sowie ein Lichtsensor zur automatischen Kalibrierung der Bildschirmhelligkeit in wechselnden Lichtumgebungen.

»Wir wussten von Anfang an, dass wir mehr tun mussten, als nur Hebeltasten anzubieten«, so Johan Wadsten, User Interface and User Experience Product Manager bei Riedel. »Dieses neue SmartPanel ist vollgepackt mit intelligentem Design und Innovationen, die völlig neue Impulse geben und Einsatzmöglichkeiten schaffen, an die womöglich bisher keiner gedacht hat.«