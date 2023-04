NEP stattet das Gillette-Stadion mit Riedel-Intercom-Lösung und Audio Monitoring App aus.

In Zusammenarbeit mit NEP Integrated Solutions, einer Business-Unit der NEP Group, installierte Kraft Sports + Entertainment eine umfassende Intercom-Infrastruktur im Gillette Stadium, der Heimat der American-Football-Mannschaft New England Patriots und der Profifußballmannschaft New England Revolution. Diese basiert auf Riedels Artist-, Bolero- und SmartPanel-Lösungen inklusive der Audio Monitoring App (AMA) und ermöglicht zuverlässige und flexible Kommunikation in der Arena.

Die Riedel-Intercom-Lösung wird von NEP als Teil eines neuen Regieraums installiert, die alle digitalen Ressourcen im Stadion steuert. Dazu gehört auch die neue 1080p-Videotafel, mit einer Größe von über 2.000 m2 die größte Videotafel in den USA.

»Alles an diesem Projekt ist darauf ausgerichtet, die bestmögliche Technologie einzusetzen, um den Fans hier im Gillette Stadium ein Erlebnis höchster Qualität zu bieten«, so Jason Stone, Vice President, Stadium & Site Operations, Kraft Sports + Entertainment. »Im Hinblick auf die Kommunikation im Stadion ermöglicht uns das Upgrade auf Riedels Artist- und Bolero-Systeme, die einzigartigen RF-Anforderungen für NFL-Stadien zu erfüllen und die Abdeckung nicht nur des Stadions, sondern auch der Enel Plaza und der neuen Erweiterung sicherzustellen. Mit einer robusten Kommunikation in allen Bereichen des Stadions können wir Spieltag-Produktionen und viele weitere Live-Events im Stadion optimal unterstützen. Wir freuen uns auch über die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das in Deutschland ansässig ist, dem internationalen Heimatmarkt der New England Patriots, da das Team in dieser Region weiter expandiert.«

Die Installation im Gillette Stadium umfasst einen Artist-1024 Node und ein Bolero-Setup aus 25 Beltpacks und 35 Antennen. Dazu 32 Riedel RSP-1216 SmartPanels mit Hybrid-Hebeltasten, die mit der AMA zur Überwachung von bis zu 16 Streams und 256 Quellen pro Panel ausgestattet sind.

Die Riedel-Lösung ist die einzige, die die Anforderungen der NFL an eine effiziente Nutzung des DECT-Spektrums in NFL-Stadien erfüllt und die NFL-Schiedsrichter, die ebenfalls DECT-Kommunikation nutzen, nicht beeinträchtigt.

Der Bolero High Clarity Voice Codec bietet sowohl eine höhere Sprachverständlichkeit als auch eine effizientere Nutzung des HF-Spektrums, da er bei gleicher Funkbandbreite die doppelte Anzahl von Beltpacks pro Antenne unterstützt als andere DECT-basierte Systeme. Darüber hinaus ermöglicht die AMA die Aufteilung des Bedienfelds eines RSP in zwei simultan arbeitende Anwendungen, die eine Audioüberwachung an jeder Konsole ermöglichen und gleichzeitig den Platzbedarf im Rack und die Verwaltung der verschiedenen Geräte reduzieren.

»Riedels Bolero und Artist erwiesen sich als die effizienteste und hochwertigste Lösung, die wir finden konnten. Boleros Nutzung des DECT-Spektrums übertrifft alle anderen Lösungen klar«, so Joseph Wire, Vice President Managed Services & Business Development, NEP Integrated Solutions. »Die Audio Monitoring App sorgt für zusätzliche Effizienz, da sie es uns ermöglicht, mit einem Gerät zwei Anwendungsfälle — Audio Monitoring und Intercom – gleichzeitig in einem Panel zu erfüllen.«

Da die software-definierten, leistungsstarken Universal Interface Cards (UICs) der Artist-1024 zwischen SMPTE ST 2110-30/31 (AES67), MADI oder Dante (bald erhältlich) umschalten können, lässt sich die Riedel-Intercom-Lösung nahtlos in die neue IP-basierte SMPTE ST 2110 Infrastruktur integrieren, die von NEP eingerichtet wurde, um Signalfluss, Verkabelung und Gesamteffizienz zu optimieren.

»Es ist immer aufregend, an hochkarätigen Projekten mitzuwirken, bei denen es sich um Branchenpremieren handelt – und dieses imposante Upgrade im Gillette Stadium bildet da keine Ausnahme«, so Dave Caulwell, Regional Sales Director, East, Riedel. »Dieser Einsatz ist auch ein perfektes Beispiel für Boleros einzigartige Fähigkeiten in anspruchsvollen RF-Umgebungen und die Vorteile, die sich durch den Einsatz des AMA ergeben. Wir sind unglaublich glücklich darüber, dass wir innerhalb eines ambitionierten Zeitrahmens eine solch großartige Lösung liefern konnten.«