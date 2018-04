NAB2018: Medialoopster-Neuheiten

Medialoopster kündigt eine Integration mit dem JustIn-Ingestserver von Tools on Air an sowie erweiterte Funktionalität des Medialoopster-MAM-Systems.

Mit dem MAM-System Medialoopster von Nachtblau lassen sich Assets und dazugehörige Metadaten im Zusammenspiel mit FCPX und Premiere besser verwalten. Das System ist in drei Varianten erhältlich: während sich die Single Appliance für zwei bis drei Nutzer eignet, wenden sich Small Business an kleinere Unternehmen mit bis zu 25 Benutzern. In der größten Ausbaustufe kann Medialoopster mit unbegrenzt vielen Clients arbeiten.

Das MAM-System ist bei diversen Kunden im Einsatz, darunter bei RTL Nord, bei Autobild, den Fernsehmachern und auch bei der überregionalen österreichischen Tageszeitung Kurier, die auch über ein umfangreiches Onlineangebot verfügt.

In der jüngsten Version gibt es bei Medialoopster kleinere Verbesserungen in unterschiedlichsten Bereichen. So lassen sich etwa Metadaten künftig nicht nur ausschließlich via API übernehmen, sondern auch über Stylesheets, was teilweise schneller und praktikabler ist. Außerdem bietet die MAM-Software künftig auch ein besseres Handling für standortübergreifende Workflows an, damit sich etwa Jobs besser verteilen lassen.

Zur IBC will der Anbieter auch KI-Integration eines 3rd-Party-Softwareanbieter zeigen, die Funktionen für Transkription, Übersetzung und Text-to-Speech bereitstellen soll.

Ebenfalls neu: Die Integration des JustIn-Ingest-Servers von Tools On Air, die Medialoopster für eine Installation bei einem österreichischen Kunden gemeinsam mit Tools on Air umgesetzt hatte.