NAB2018: Nextodi gehört nun zu TV Logic

Der Field-Backup-Spezialist Nextodi aus Korea gehört nun zu TV Logic. Daraus ergeben sich durchaus interessante Perspektiven.

Kurz vor der NAB2018 erwarb der koreanische Display-Spezialist TV Logic mit Nextodi ein Unternehmen, das sich auf Field-Backups spezialisiert hat.

Nextodi stellt Equipment her, mit dem man ganz einfach, ohne Rechner oder anderes Zubehör, die Dateien von Speicherkarten oder SSDs kopieren und sichern kann: Speicherkarte reinstecken, Kopiervorgang starten, fertig.

Nextodi-Systeme haben sich aber seit der Firmengründung im Jahr 2003 kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile können die Systeme mit zahlreichen Speichermedien direkt oder per Adapter genutzt werden und bieten unterschiedliche Backup-Verfahren an (Multi-Copy, Single-Copy). Das Handling am Set ist aber stets simpel und übersichtlich geblieben.

Kompakte, portable Systeme für Fotografen und Filmer, die Sicherheit und Flexibilität direkt am Drehort bringen, stehen unverändert im Fokus des Unternehmens, aber es gibt verschiedene Lösungen für unterschiedliche Einsatzzwecke und Ansprüche.

Denny An, Director of Worldwide Sales bei TV Logic, sieht in der Übernahme Synergie-Effekte, was die Effizienz und die Marktposition im Broadcast-Markt betrifft.

Was TV Logic selbst nicht ausspricht, was aber naheliegt: Aus der Übernahme könnten in Zukunft auch Produkte resultieren, die ähnliche Funktionalität abdecken, wie sie etwa die Recorder/Fieldmonitore von Atomos und Blackmagic bieten.

Schon jetzt bietet schließlich TV Logic Fieldmonitore an und Nextodis Speicherlösungen sind letztlich auch jetzt schon Datenrecorder mit Preview-Funktionalität.