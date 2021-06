HR streamt nun mit Ateme-Encoder

Der Hessische Rundfunk hat seine OTT- und DVB-T2-Plattform erweitert und streamt nun über Ateme-Encoder.

Der Hessische Rundfunk (HR) hat vor kurzem seine OTT- und DVB-T2-Plattform erweitert und distribuiert seine Videokanäle nun in sozialen Netzwerken via Titan-Live-Encoder von Ateme.

Da die Nachfrage nach Videoinhalten für soziale Netzwerke immer weiter wächst und der HR nicht nur eigene, sondern zunehmend auch externe Kanäle bespielt, hat er seine Ateme-Installation in Zusammenarbeit mit dem Ateme-Reseller SatService erweitert. Ateme Titan Live übernimmt nun auch die Videokompression für Inhalte, die der Rundfunksender über YouTube, Facebook, Twitch und andere Plattformen bereitstellt.

Mit Titan Live kann der Hessische Rundfunk verschiedene OTT- und DVB-T2-Kanäle über eine einzige Plattform mit Videoinhalten beliefern und aus einem Input-Feed in Echtzeit mehrere Streams mit unterschiedlichen Parametern generieren. Der Sender setzt die Lösung bereits seit einigen Jahren erfolgreich für das OTT-Encoding seines Live-Programms und das Streaming von Sport- und Kulturveranstaltungen ein. Im Bereich DVB-T2 nutzt er darüber hinaus Ateme Titan Mux für die Generierung der statistischen Multiplexe.

Titan Live ist eine flexible, hardware-unabhängige Lösung für Distribution von Inhalten über Kabel, DTH, DTT, IPTV und OTT. Die Lösung bietet eine intuitive Anwendungsoberfläche, die die Einrichtung und Bedienung erleichtert und für einfache, effiziente Arbeitsabläufe sorgt, so der Hersteller. Titan Live ist demnach extrem leistungsfähig und ermöglicht eine einzigartige Kanaldichte. Die Lösung unterstützt verschiedene Auflösungen bis hin zu UHD und liefert höchste Videoqualität bei minimalen Bitraten und damit geringem Datenvolumen.

»Mit Ateme Titan Live können wir aus einem einzigen HD-Feed mehrere unabhängige Services mit unterschiedlichen ABR-Profilen erstellen und diese unabhängig voneinander aktivieren und deaktivieren. Das macht unsere Arbeit leichter und gibt uns große Flexibilität im Tagesgeschäft«, betont Michael Kesselring, Sachgebietsleiter beim Hessischen Rundfunk. »Dass wir dieselbe Software für OTT und DVB-T2 einsetzen, bietet uns viele Freiheiten und erleichtert die Skalierung. So können wir unsere Strategie, aktiver und prominenter auf eigenen und fremden Plattformen vertreten zu sein, besser umsetzen und unsere Reichweite erhöhen.«

»Mehr und mehr Nutzer schauen Videos nicht mehr nur zu Hause auf dem Fernseher oder Computer, sondern überall, wo sie gerade sind, und mit dem Gerät, das sie gerade zur Hand haben«, ergänzt Andreas Kotulek, Sales Director bei Ateme. »Rundfunksender müssen ihre Videos daher über viele Kanäle bereitstellen — optimiert für die jeweiligen Übertragungstechnologien und Abspielgeräte. Dank Ateme Titan Live können nun mehr Nutzer in Deutschland die Videos des Hessischen Rundfunks in hoher Qualität konsumieren, und das auch in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns, dass wir den Hessischen Rundfunk unterstützen können, seine Reichweite dort auszubauen.«