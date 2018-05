NAB2018-Video: Redrock Micro One Man Crew Director

Redrock zeigt mit dem One Man Crew Director einen Slider, der sich auch ohne Assistenten bedienen und automatisiert einsetzen lässt.

Der neue, motorische »One Man Crew Director« Slider von Redrock lässt sich laut Hersteller innerhalb einer Minute aufbauen und fährt dann automatisiert die vorgegebene, gebogene Strecke ab. Einmal eingerichtet, bleibt das Motiv scharf und stationär im Bildfeld, betont Redrock. Der Hersteller hebt weiter den leisten Motor hervor, sodass sich der Slider beispielsweise in Interview-Situationen gut nutzen lässt.

Die Aluminiumschienen des Sliders sind für ein Gewicht von bis zu 10 kg ausgelegt, was die gängigen Kameratypen für diese Anwendung abdeckt. Per App lässt sich der Slider via Bluetooth sogar fernsteuern. Redrock ergänzt, dass benutzerfreundliche Bedienungstasten die Kontrolle und Programmierung erleichtern.