Teradek: Wireless-Video-Lösung Serv Micro

Serv Micro ist eine neue HDMI-only-Lösung für Wireless-Video und Streaming.

»Serv Micro ist unser zugänglichstes Serv-Produkt, das wifi-basierte drahtlose Video- und Off-Set-Streaming-Setups für die Zusammenarbeit in Echtzeit integriert, unabhängig von der Größe des Produktionsbudgets«, so Greg Smokler, GM of Cine bei Creative Solutions. Das soll bedeuten: Wenn das Produkt auf den Markt kommen wird, soll es relativ preisgünstig sein. Einen konkreten Termin zur Verfügbarkeit und einen Preis mochte der Hersteller aber noch nicht nennen. Smokler verspricht: »Mit einem benutzerfreundlichen Cloud-Workflow und einfachen Tools für die gemeinsame Nutzung und Anzeige war die Zusammenarbeit noch nie so einfach.«

Serv Micro ist laut Hersteller ein wifi-basiertes, drahtloses Videosystem, das mit oder ohne Internet-Verbindung funktioniert, eine lokale Lösung, die bis zu zehn lokale Gerätestreams unterstützt, und eine cloud-fähige Lösung, die Live-Kamerafeeds auf unbegrenzten Geräten überall auf der Welt verwalten und teilen kann.

Bis zu zehn Geräte können in einem lokalen Netzwerk über die Vuer-App von Teradek streamen, wobei iOS, Android, PC und MacOS unterstützt werden, so der Hersteller. Unbegrenzt viele Geräte können über die Cloud-Streaming-Plattform Teradek Core auf Live-Streaming und Sofortaufnahmen zugreifen. Bei einer Unterbrechung der Internet-Verbindung werden die Aufnahmen auf einer SD-Karte gespeichert und nach Wiederherstellung der Verbindung sicher hochgeladen. Die Streams sind mit MacOS, iOS, Android und Webbrowsern kompatibel.

Der Serv Micro kann ein HDMI-Signal durchschleifen, zudem gibt es Ethernet- und WLAN-Konnektivität, einen zusätzlichen Audioeingang, einen USB-Typ-A-Anschluss für den einfachen Anschluss an Mobilfunkverbindungen und einen integrierten Anschluss für L-Serie-Akkus.

»Serv Micro wurde entwickelt, um mit intuitiven Tools und leistungsstarken Plattformen wie Core und Vuer schnell und einfach hochwertige Kamerafeeds und Playbacks zu liefern«, so Colin McDonald, Cine Product Manager bei Creative Solutions. »Es ist eine integrierte All-in-One-Lösung, die den kreativen Akteuren in jeder Phase der Produktion einen Überblick über die Inhalte verschafft, egal wo sie sind.«