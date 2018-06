Raw-Upgrade für Arri Amira

Anwender der Arri Amira können künftig das Dateiformat Arriraw nutzen. Dafür müssen sie das Software-Update-Package SUP 5.3 installieren und die entsprechende Lizenz im Arri-Lizenzshop erwerben.

Mit der neuen, kostenpflichtigen Option (Nettopreis: 3.180 Euro) haben Amira-Nutzer die Möglichkeit, unkomprimierte Bewegtbilder in 2,8 K mit bis zu 48 fps in Arriraw auf dem internen Speichermedium (CFast-2.0-Speicherkarte) aufzunehmen.

»Es ist ein großes Anliegen unserer Kunden, unkomprimiert aufnehmen zu können«, sagt Markus Dürr, der als Product Manager Camera Systems bei Arri für die Amira zuständig ist. »Das Format Arriraw wird immer beliebter. Nun machen wir es auch Amira-Nutzern zugänglich.«

Die Raw-Daten können bei der Amira ausschließlich intern gespeichert und nicht aus der Amira direkt an andere Speichersysteme ausgeben werden. Die Aufzeichnung erfolgt also immer intern auf die jeweils eingesetzte Speicherkarte. Handelt es sich hierbei um die von Arri zertifizierte 60-GB-Karte, ist die maximale Bildrate auf 27 fps beschränkt.

Trotz dieser kleinen Beschränkungen wird die Amira mit dem Raw-Upgrade noch vielseitiger und eröffnet weitere Optionen.

Arriraw-Daten können quasi als digitale Version eines Kameranegativs betrachtet werden. Die Farbreproduktion und der große Belichtungsspielraum der Kamera können damit in Form unkomprimierter und unverschlüsselter Sensordaten gespeichert werden, die volle Qualität und der maximale Spielraum bleiben für die Weiterverarbeitung und Archivierung erhalten. Unveränderte Rohdaten erhöhen somit die Flexibilität in der Postproduktion, archivierte Rohdaten können später mit anderen, eventuell verbesserten Algorithmen in dann jeweils aktuelle Dateiformate umgerechnet werden — ähnlich wie man ältere Filmaufnahmen heute erneut in 4K abtasten kann.

Die Arri Amira beschreibt der Hersteller als vielseitig einsetzbares Kamerasystem, das eine hervorragende Bildqualität mit erschwinglichen CFast 2.0-Workflows kombiniert. Das ergonomische und für einen allein arbeitenden Operator optimierte Design ist demnach ideal für den Schulterbetrieb. Die Amira bietet ein kamerainternes Grading, vorinstallierte 3D-LUTs, sowie eine Zeitlupe von bis zu 200 fps.