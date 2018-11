Der US-Hersteller Sigma liefert das zehnte Produkt seiner Cine FF HighSpeed Prime-Serie aus. Die 105mm-Linse mit Blendenöffnung T1,5 ist für Kameras mit Vollformat-Chips optimiert.

Die Blende der neuen FF-Optik besteht aus neun Elementen und schließt bis T16. Sie ist für Bildauflösungen von 6k bis 8k optimiert, kommt nach Herstellerangaben den aktuellen Anforderungen der Bildgestalter an den Look, die Farbigkeit und den Kontrast entgegen und schafft somit gute Voraussetzungen für die Bearbeitung in der Postproduktion. Die Mechanik wurde komplett überarbeitet. Das 105er wird – wie die anderen FF-Primes – wahlweise mit PL-, EF- oder E-Mount ausgeliefert. Der US-Preis wird mit 4.999 Dollars angegeben.