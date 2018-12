Roland V-02HD: extrem kleiner Mischer

Roland Pro A/V stellt den Multiformat-Videomischer V-02HD vor: einen ultrakompakten Mischer für zwei Quellen, der sich für unterschiedlichste Arten von Ein-Personen-Videoproduktionen eignet.

Roland Professional A/V stellt den kompakten und vielseitigen Multiformat-Videomischer V-02HD vor, der nicht nur Mischerfunktionalität bietet, sondern auch Scaler, Expander sowie Videoeffekte und eine Audiolösung in einem tragbaren Gerät vereint. Ein Zwei-Kamera-Dreh lässt sich mithilfe des kompakten Mischers von einer Person realisieren, so der Hersteller.

Die Signalverarbeitung erfolgt in 10-Bit 4:4:4. Das Gerät akzeptiert die Signale von zwei HDMI-Kameras und ermöglicht nahtloses Mischen auf einen angeschlossenen Recorder oder einen Livestreaming-Encoder. Durch die einfache Zwei-Tasten-Bedienung kann auch ein Einsteiger eine professionelle Mischung realisieren, sagt Roland.

Nicht alle mit HDMI ausgestatteten Geräte sind kompatibel, aber der V-02HD passt sie an die Auflösung des Empfangsgeräts und an das zugehörige Display an. Der V-02HD akzeptiert SD-, HD- und Computerauflösungen von 1080/59,94p bis hinunter zu 640 x 480/60 Hz VGA.

Vierzehn visuelle Effekte und fünf Composition-Effekte sind enthalten. Operatoren können die integrierten Composition-Effekte verwenden, um Titel hinzuzufügen, den Key-Effekt für Greenscreen-Arbeiten zu verwenden oder ein separates Inset-Fenster mit der PinP-Funktion zu erstellen. Bei einem Problem mit der Eingangsquelle oder wenn der Inhalt noch nicht fertig ist oder freigegeben werden kann, kann der V-02HD ein Standbild speichern und wiedergeben.

Der V-02HD mischt 2-Kanal-Audio von Quellen mit HDMI-De-Embedding zusammen mit einem Stereo-Analogeingang für externe Quellen über eine 3,5-mm-Buchse. Der Mischer unterstützt weiter analoges und 24-Bit/48 kHz lineares PCM-Digital-Audio mit Embedding in die HDMI-Ausgänge.

Weiter bietet der V-02HD im Audiobereich Dreiband-EQ, Hochpassfilter, Kompressor, Noise Gate, Multiband-Kompressor, Limiter und Delay sowie einen Testtonausgang.

In Deutschland wird der Mischer zu Preisen um die 650 Euro angeboten.