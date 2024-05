Roland-Garros live bei Eurosport und Discovery+

Im linearen TV sind an den 15 Turniertagen mehr als 235 Stunden Livesport geplant, rund 145 Stunden bei Eurosport 1 im Free-TV sowie gut 90 Stunden bei Eurosport 2.

Für die Tennis-Stars wird das Stade Roland-Garros in diesem Jahr gleich zweimal zum absoluten Hotspot. Ehe bei den Olympischen Spielen Paris 2024 (26. Juli bis 11. August live bei Eurosport und Discovery+) auf der Anlage rund um den Center Court Philippe-Chatrier die Medaillen vergeben werden, messen sich die besten Sandplatzspieler_innen der Welt vom 26. Mai bis 9. Juni an gleicher Stelle bei den French Open, dem wichtigsten Sandplatz-Turnier der Saison.

Warner Bros. Discovery überträgt täglich live aus Roland-Garros. Im linearen TV sind an den 15 Turniertagen mehr als 235 Stunden Livesport geplant, rund 145 Stunden bei Eurosport 1 im Free-TV sowie gut 90 Stunden bei Eurosport 2. Jeden Punkt von jedem Match auf jedem Court bekommen die Tennis-Fans live und auf Abruf bei Discovery+. Dort können die Zuschauer_innen unter allen Courts ihr persönliches Lieblingsmatch auswählen oder sich bequem zurücklehnen und den kuratierten, werbefreien Stream mit Fokus auf die deutschen Spieler_innen genießen.

Tennisfans in Deutschland und Österreich können die Top-Matches von Roland-Garros zudem in UHD-HDR-Qualität verfolgen. Auch in diesem Jahr sichern die Partnerschaften zwischen Warner Bros. Discovery, MagentaTV und HD+ (Deutschland) sowie simpliTV (Österreich) den Fans Tennis-Genuss in bester Bildqualität. Eurosport 4K überträgt an den 15 Turniertagen alle Matches vom Center Court Philippe-Chatrier inklusive aller Halbfinals und Endspiele in gestochen scharfer UHD–HDR-Bildqualität.

Täglich gibt es bis zu vier Live-Shows mit Barbara Rittner, Birgit Nössing, Boris Becker und Matthias Stach.