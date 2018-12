Das Rode Mobile Interview Kit besteht aus einem SC6-L und zwei SmartLav+ Lavalier-Mikrofonen. Es eignet sich für die Dual-Audioaufnahme unterwegs mit iPhone oder iPad.

Das All-in-One-Paket wurde für den Einsatz bei Run-and-Gun-Interviews entwickelt und ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung und flexible Aufnahmeoptionen.

Das Interview-Kit wird mit dem SC6-L, zwei Lav-Clips, zwei WS-LAV-Windschutzscheiben, einer Aufbewahrungstasche und zwei SmartLav+ Mikrofonen, den professionellen Lavalieren von Rode, geliefert. Das SmartLav+ ist ein unauffälliges und tragbares 4,5 mm Miniaturmikrofon mit omnidirektionalen Kondensatorkapseln und Kevlar-verstärkten Kabeln, das sich für eine Vielzahl von Film-, Fernseh- und Rundfunkanwendungen eignet.

Der SC6-L ist eine einfache Ein-/Ausgangs-Breakoutbox mit Lightning-Anschluss zum direkten Anschluss an iOS-Geräte. Mit zwei TRRS-Eingängen und einem Stereo-Kopfhörerausgang kann der SC6-L an alle TRRS-Geräte angeschlossen werden, einschließlich zweier smartLav+-Mikrofone und Kopfhörer für direkte Überwachung und Wiedergabe. Optimiert für die Verwendung mit der Rode Reporter App, kann der Benutzer das direkte Monitoring aktivieren/deaktivieren, die Verstärkung ändern und zwischen summiertem Stereo und Dual-Mono wählen. Diese Funktionen können vom SC6-L beibehalten werden, so dass Benutzer den SC6-L mit anderen Anwendungen wie Kamera, GarageBand, Sprachnotizen usw. verwenden können.

Das Rode Mobile Interview Kit ist für einen Bruttopreis von rund 200 Euro zu haben.