Ultrakompakte mobile NDI-Workstation

Vizrt kündigt Viz Connect Tetra an, eine neue ultrakompakte Workstation für Liveproduktionen.

Viz Connect Tetra ist eine ultrakompakte Workstation für die Live-Produktion, die über eine einfache Internet- oder Netzwerkverbindung Mehrkanal-4K-Video- und Audio-Konnektivität an jedem Ort der Welt ermöglicht.

Für Vorort-Livesendungen stehen vier Kamera-Anschlüsse für bis zu 4K zur Verfügung. Die I/O-Kanäle können in beiden Richtungen zwischen NDI und SDI, 12 SDI zu NDI oder von NDI nach NDI konfiguriert werden. Über den NDI-Bridge-Verbindungsmodus kann NDI für Remote-Produktionen überall gesendet oder empfangen werden. Mit NDI Bridge auf Viz Connect Tetra werden Cloud- und Remote-Funktionen ohne zusätzliche Hardware aktiviert.

Mit dem NDI Bridge Join-Modus können Viz Connect Tetra-Systeme sicher mit NDI® Bridge-Hosts überall auf der Welt verbunden werden. Dies ermöglicht den bidirektionalen Austausch von Inhalten und Beiträgen zwischen jedem Standort mit Internet- oder WAN-Zugang.

Die integrierten Kodierungsfunktionen der NDI Bridge erlauben eine Anpassung der Übertragungsparameter an die Gegebenheiten am Einsatzort zwischen NDI High Bandwidth und NDI HX mit Bandbreitenkontrolle.

Die Produktionseinheit für 4K-Produktionen samt Audioübertragung benötigt am beliebigen Einsatzort lediglich einen Internet-Zugang oder Einbindung in ein Netzwerk. Damit werden ein flexibler cloudbasierter Zugriff auf abgesetzte Produktionsumgebungen und sowie die zeitsparende Einbindung der Post möglich.

Viz Connect Tetra lässt sich12 mit TriCaster, Vizrt-Grafiklösungen und anderen NDI- und SDI-Live-Systemen kombinieren. »Viz Connect Tetra schließt die Lücke zwischen HTML5-Grafik-Tools, traditioneller SDI-Infrastruktur und der Welt der NDI IP-Technologie«, schreibt das Unternehmen. Es handele sich um »die erste Mehrkanal-Konvertierungslösung, die Viz Flowics und HTML5-Grafiken unabhängig von TriCaster unterstützt und HTML5-Ausgaben nicht nur in NDI, sondern auch in bis zu zwei Key- und Fill-Paare für Basisband-SDI-Workflows konvertiert.«

In Viz Connect Tetra integriert sind Werkzeuge für Weißabgleich und Farbkorrektur, so dass diese Aufgaben zeitsparend am Produktionsort erledigt werden können.

Als erstes Produkt von Vizrt unterstützen alle vier Audiokanäle von Tetra ein 16×16-Audio-Routing für hohe Flexibilität und arbeitet mit NDI, SDI, ASIO und virtuellen WDM-Soundkarten zusammen.