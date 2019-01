Western Digital kündigt neue Speicherprodukte an

Western Digital zeigt Prototypen eines extrem leistungsfähigen USB-Flash-Drives und präsentiert schnelle tragbare SSDs sowie einen Cloud-Backup-Service für USB-Laufwerke.

Während der CES zeigt Western Digital einen leistungsstarken USB-Stick und präsentiert die neuesten und kommenden Produkte der Marken SanDisk und WD. Dazu gehören:

SanDisk 4TB1 USB-C Prototyp: Western Digital präsentiert den weltweit leistungsfähigsten USB-Stick. Er verfügt über 4 TB Flash-Speicher in einem sehr kompakten Formfaktor.

SanDisk Extreme Pro Portable SSD: Die leistungsstarke tragbare SSD der Marke SanDisk, die voraussichtlich im Frühjahr 2019 verfügbar sein wird, wird eine atemberaubend schnelle und dauerhafte Leistung bei Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 GB/s* liefern und nach IP5522 eingestuft sein. Sie eignet sich damit ideal für Kreativschaffende, die große Datenmengen schnell bewegen und Echtzeit-Bearbeitungen direkt von der Festplatte durchführen möchten.

SanDisk Flashback: Flashback ist ein neuer Cloud-Backup-Service für zwei von SanDisks USB-Sticks. Mit Flashback kann eine Online-Kopie von USB-Sticks erstellt werden, so dass Nutzer ihre Dateien problemlos anzeigen, durchsuchen und freigeben können, selbst wenn ihr Laufwerk nicht lokal vorhanden ist.

My Passport Go: Die My Passport Go SSD ist die neueste Ergänzung der preisgekrönten My- Passport-Familie von WD. Sie verfügt über bis zu 1 TB tragbaren SSD-Speicher in einem robusten, praktischen Formfaktor mit integriertem Kabel und Gummiummantelung. Die My Passport Go wurde insbesondere für Nutzer entwickelt, die viel unterwegs sind.