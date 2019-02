Canon EOS RP mit Vollformatsensor

Canon stellt die EOS RP vor – eine kleine und leichte spiegellose Vollformatkamera mit Wechselobjektiv und schnellem Autofokus. Neben den neuen EOS RF-Objektiven kann die Kamera das gesamte Portfolio der EF und EF-S Objektive nutzen.

Neues Mitglied in der Vollformat-Welt von Canon

Die EOS RP verfügt über das RF Bajonett mit High-Speed 12-Pin-Kommunikation, ein kurzes Auflagemaß und einen großen Bajonettdurchmesser von 54 mm. Das von Grund auf neu entwickelte RF Bajonett ermöglicht den Einsatz diverser neuer Objektive. Fotografen und Filmemacher können dank der drei EF-EOS R Mount Adapter auch die volle Leistung vorhandener EF- und EF-S Objektive ausschöpfen. Dabei bieten zwei der EF-EOS R Adapter eine Zusatzfunktionalität; nämlich die Möglichkeit Einsteckfilter bzw. einen Objektiv-Steuerring verwenden zu können.

Lautlose Auslösung

Die EOS RP ist mit einem 26,2 Megapixel Vollformat-CMOS-Sensor ausgestattet. Die maximale ISO Empfindlichkeit von 40.000 – erweiterbar auf bis zu ISO 102.400 – ist optimal für Aufnahmen bei wenig Licht. Zusammen mit dem leistungsstarken Dual Pixel CMOS AF System ermöglicht dies einen Autofokus bis zu -5 LW, selbst in dunklen Umgebungen.

Optimale Bildqualität direkt aus der Kamera

Der Digital Lens Optimizer (DLO) wird kameraintern für alle RF- und für bis zu fünf registrierte EF-Objektive automatisch angewendet. Für die Nachbearbeitung bietet die EOS RP das CR3 14-Bit-Raw-Format der neuesten Generation sowie eine kompakte Raw-Option, die ca. 40 Prozent der Dateigröße gegenüber Standard-Raw-Dateien einspart. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Bilder, die auf einer Speicherkarte gespeichert werden können. Für die sofortige Bearbeitung können Bilder auch in der Kamera verarbeitet werden. Raw-Bilder werden mit dem internen Raw-Konverter verarbeitet. Alternativ können diese auch mit dem Kreativ-Assistent bearbeitet werden. Dieser bietet eine Reihe von Filtern und Effekten, die es einfach machen, das gewünschte Ergebnis in eine JPEG-Datei umzuwandeln. Diese können dann, nach entsprechender Konfiguration, direkt aus der Kamera geteilt werden.

EOS Handling

Die EOS RP ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Das Kameragehäuse wiegt 485 g, weiter hebt Canon hervor, dass es dank Magnesiumlegierung mit hochpräzisen äußeren Komponenten und Dichtungen vor Staub und Spritzwasser schützt. Die EOS RP bietet die Dual Sensing IS Technologie gegen Verwacklungen bei Aufnahmen aus der freien Hand sowie einen lautlosen Aufnahmemodus für diskrete Aufnahmen. Serienaufnahmen mit bis zu 5 Bildern pro Sekunde bzw. 4 Bilder pro Sekunde mit Servo-AF in Kombination mit einem UHS-II-Kartenslot ermöglichen spontane Actionbilder.

Der ergonomische Griff im EOS-Stil, der hochauflösende 7,5 cm große dreh- und schwenkbare Touchscreen und der elektronische 0,39-Zoll-Typ OLED-Sucher erleichtern zudem die Bedienung, so Canon.

Passend zur neuen EOS RP gibt es auch den neuen Erweiterungsgriff EG-E1. Dieser ermöglicht Akku- und Speicherkartenwechsel auch im angesetzten Zustand. Zudem ist die EOS RP kompatibel mit dem im Februar 2018 eingeführten Canon Speedlite 470EX-AI Blitzgerät mit AI Bounce.

Details im Fokus

Das Dual Pixel CMOS AF System der EOS RP bietet einen schnellen Autofokus von 0,05 Sekunden. Durch bis zu 4.779 wählbare AF-Positionen lässt sich der Autofokus präzise platzieren. Der elektronische Sucher (EVF) der EOS RP punktet mit 2,36 Millionen Bildpunkten und einer Bildfeldabdeckung von 100 Prozent. Durch Touch and Drag AF kann der Fokusbereich während des Blicks durch den Sucher mit einer einfachen Berührung des Touchscreen LCDs bestimmt werden.

Aufnehmen, teilen und in Verbindung bleiben

Dank der intelligenten Bluetooth- und WLAN-Verbindungsoptionen ermöglicht die EOS RP dem Benutzer die Steuerung der Kamera vom kompatiblen Mobilgerät, um Bilder oder Videos auch aus der Ferne über WLAN ferngesteuert aufzunehmen.

4K-Videos

Mit dem DIGIC 8 Prozessor kann die EOS RP Videos mit bis zu 4K Auflösung mit 25 B/s und Full HD mit 60 B/s aufzeichnen. Mit Funktionen wie 4K-Zeitraffer, Intervall-Timer, Movie Servo AF und HDR-Videos lassen sich schnelle Action- und Zeitlupensequenzen aufnehmen, die mit ihrem erweiterten Dynamikumfang überzeugen, so Canon. Der Dual Pixel CMOS AF ermöglicht laut Canon eine präzise Fokussierung und Gesichtserkennung, während der 5-achsige Movie Digital IS eine Stabilisierung beim Filmen bietet, um Verwacklungen bei der Aufnahme aus freier Hand zu verhindern. Mikrofon- und Kopfhörer-Anschluss ermöglichen die Aufnahme und Kontrolle des Tons in Echtzeit, während der dreh- und schwenkbare Touchscreen Aufnahmen aus interessanten Perspektiven ermöglicht. Bei der Videoschnappschuss-Funktion werden 4-, 6- oder 8-Sekunden-Clips miteinander kombiniert. Ein einfach zu verwaltender Codec ermöglicht eine schnelle Bearbeitung und reduziert die Dateigröße für die Speicherung.

Vollformat mit den RF Objektiven

Neben der neuen EOS RP kündigt Canon die Entwicklung von sechs neuen RF-Objektiven an, die 2019 auf den Markt kommen. Dies bedeutet für Canon einen neuen Produktionsmeilenstein von insgesamt 140 Millionen EF- und RF-Objektiven. In der Roadmap der Objektiventwicklung ist das RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM enthalten. Dieses Objektiv ist dank seiner kompakten Bauweise der perfekte Reisebegleiter, findet Canon. Die fünf weiteren Objektive, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, sollen weitere Anwendergruppen ansprechenb – vom fortgeschrittenen Amateur bis zum professionellen Fotografen und Videofilmer.

Das RF 85mm F1.2L USM ist eine Festbrennweite im mittleren Telebereich. Es bietet eine sehr hohe Lichtstärke und soll sich besonders für professionelle Porträtaufnahmen eignen.

Das RF 85mm F1.2L USM DS mit Defocus Smoothing ist ein Objektiv, das ein gleichmäßiges, gezielt unscharfes Vorder- und Hintergrundbokeh sowie eine extrem hohe Lichtstärke für Porträts bieten soll.

Das RF 24-70mm F2.8L IS USM ist ein Standardzoomobjektiv.

Das RF 15-35mm F2.8L IS USM kombiniert Weitwinkelbrennweite und hohe Lichtstärke und soll sich besonders für Genres wie Architektur, Innenräume oder Landschaften eignen.

Das fünfte Objektiv, das sich derzeit in der Entwicklung befindet, ist das RF 70-200mm F2.8L IS USM – ein reaktionsschnelles Profiobjektiv für Hochzeits-, Sport- oder Wildlife-Fotografie im mittleren Telezoombereich.

Schließlich entwickelt Canon noch das RF 24-240mm F4-6.3 IS USM, das als vielseitiger Allrounder antreten soll.

Preise und Verfügbarkeiten

EOS RP Body inkl. Mount Adapter EF-EOS R: 1.499 Euro UVP

EOS RP Kit mit RF 24-105 inkl. Mount Adapter EF-EOS R: 2.499 Euro UVP

Erweiterungsgriff EG-E1 79 Euro UVP

Alle Geräte sind voraussichtlich Ende Februar im Handel erhältlich.