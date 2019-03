Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K mit Blackmagic Raw

Blackmagic Design gab mit Blackmagic Camera 6.2 ein neues Update heraus: künftig ist für die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K der Blackmagic-Raw-Codec verfügbar.

Sobald das Update auf der Kamera installiert ist, besteht die Wahl zwischen Aufzeichnungen mit »Constant Bitrate« in 3:1, 5:1, 8:1 und 12:1 einerseits und Aufzeichnungen mit »Constant Quality« in Blackmagic Raw Q0 und Blackmagic Raw Q5 andererseits. So entscheiden die Benutzer selbst über die Priorisierung von Bildqualität und Dateigröße.

Das Encoding in Q0 und Q5 bei konstanter Qualität erfolgt durch variable Kodierung der Bitrate, bei der komplexe Frames bei höheren Datenübertragungsraten verschlüsselt werden, um ein Maximum an Detail bei möglichst hoher Qualität zu bewahren, so der Hersteller.

Das Encoding von Blackmagic-Raw-Bildern erfolgt im nichtlinearen 12-Bit-Farbraum, der für ein Maximum an Farbdaten und einen möglichst breiten Dynamikumfang ausgelegt ist.

Darüber hinaus bietet Blackmagic Raw Metadatenunterstützung und optimierte GPU- und CPU-beschleunigte Verarbeitung.

Mit vollständig skalierbarer CPU- und GPU-Beschleunigung wurde Blackmagic Raw für AVX-, AVX2- und SSE4.1-fähige Prozessoren optimiert. Der Codec unterstützt GPU-Beschleunigung für Apple Metal, CUDA und OpenCL. Das kostenfreie Blackmagic Raw Developer SDK ist für Mac, Windows und Linux verfügbar.

Das Blackmagic Camera 6.2 Update ist jetzt als kostenloser Download auf der Website von Blackmagic Design erhältlich.