Samyang: Vollformat-10mm-Objektiv

Samyang stellt ein neues Superweitwinkel-Objektiv mit Canon-EF-Mount vor. Es bietet eine Brennweite von 10 mm, bei einer Lichtstärke von F3.5 und einen Bildkreis für Vollformatkameras.

Das Objektiv (130° Bildwinkel bei Vollformat, 104° bei APS-C) vereint in seinem stabilen Aluminiumgehäuse 18 Linsen in 11 Gruppen, darunter drei asphärische Linsen (ASP), eine hochbrechende Linse (HR), sowie drei Linsen mit besonders niedriger Dispersion (ED). Dies verhindert Aberrationen und minimiert Verzerrungen. Die Samyang-eigene Ultra-Multi-Coating-Technologie UMC reduziert Flares und Ghosting maximal, so der Hersteller. Die optische Auflösung des Objektivs übersteigt 50 Megapixel, was im Videobereich die Anforderungen von 8K übertrifft. Die Bildinhalte sind von der Bildmitte bis zum äußersten Rand gestochen scharf, betont der Hersteller. Die Verzerrung wurde maximal reduziert, gerade Linien bleiben gerade.

Das 98,1mm lange und 779g schwere Objektiv der XP-Reihe verfügt über eine Blende mit sieben Lamellen. Der Blendenbereich reicht von F3.5 bis F22, die Fokussierung erfolgt manuell. Das Erreichen der Schärfe wird im Display kompatibler Kameras angezeigt, auch die übrigen EXIF-Daten werden an die Kamera übertragen. Die minimale Fokusdistanz liegt bei 26 cm. Das Objektiv hat einen maximalen Durchmesser von 95mm. Wegen der bauartbedingten starken Wölbung der Frontlinse ist kein Filtergewinde angelegt.

Das Objektiv wird zum Brutto-UVP für 1.099 Euro angeboten und soll innerhalb des ersten Halbjahres 2019 auch für Nikon F erhältlich werden.