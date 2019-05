Samyang AF 45 mm F1.8 FE Objektiv

Mit dem neuen AF 45 mm F1.8 FE Objektiv geht der koreanische Hersteller Samyang neue Wege. Das Objektiv ist speziell für spiegellose Kameras konzipiert und verfügt über einen schnellen und leisen Autofokus. Das Objektiv bietet Sony-E-Mount und deckt einen Vollformat-Bildkreis ab.

Die Brennweite von 45 mm wurde bewusst gewählt, so der Hersteller, da der Bildwinkel von 53° dem des menschlichen Auges am ehesten entspreche. Mit dem Aufkommen der SLRs wurde 50 mm zur Standardbrennweite, Samyang möchte nun wieder zurück zu den bereits früher verwendeten, natürlichen 45 mm.

Das Objektiv ist mit einem größten Durchmesser von nur 61,8 mm schlanker, mit 56,1 mm kürzer und mit 162 g leichter als vergleichbare Objektive anderer Hersteller. Es verfügt über sieben Elemente in sechs Gruppen, darunter eine verzerrungsarme (ED) sowie zwei asphärische (ASP) Linsen, alle mit der Samyang-eigenen Ultra Multi Coating (UMC) Vergütung. Der neuartige optische Aufbau, speziell für die Verwendung an spiegellosen Kameras entwickelt, ermöglicht nicht nur die kompakte Bauform, sondern optimiert auch die Abbildungsleistung. Unschärfe tritt demnach in keinem Bildbereich mehr auf.

Der Blendengang reicht von f/1.8 bis f/22. Zusammen mit den neun Lamellen der Iris ergeben sich viele Möglichkeiten für das Spiel mit Bokeh und Spitzlichtern.

Mit einer Naheinstellgrenze von nur 45 cm eignet sich das neue Samyang AF 45 mm F1.8 FE ideal als »always-on-Linse«. Der Hersteller hebt auch den schnellen und leisen Autofokus hervor, angetrieben von einem linearen STM-Motor (Schrittmotor).

Das Samyang-Objektiv AF 45mm F1.8 FE ist für Sony E-Mount ausgelegt. Sein UVP beträgt 429 euro, ab Juli soll es ausgeliefert werden.