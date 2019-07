Arri feiert zehnjähriges Jubiläum des Scheinwerfers M18 mit Sonderedition

Arris kompakter und leistungsstarker Tageslicht-Scheinwerfer M18 ist bereits seit zehn Jahren weltweit auf Filmsets im Einsatz. Ab August ist zum Jubiläum eine limitierte Sonderedition erhältlich.

Zum zehnjährigen Jubiläum des Tageslicht-Scheinwerfers M18 bietet das Filmtechnikunternehmen Arri eine auf 500 Stück limitierte Sonderedition an. Die mit dem Jubiläumslogo auf dem Gehäuse bedruckten Scheinwerfer werden ab August ausgeliefert.

Erstmals vorgestellt wurde der M18 im Jahr 2009 auf der Messe IBC als zweites Modell der M-Series nach dem großen Arrimax. Der äußerst kompakte, leistungsstarke 1800-Watt-Tageslicht-Scheinwerfer kombiniert das optische System des Arrimax – das seinerzeit von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit einem Scientific and Engineering Award ausgezeichnet wurde – mit dem Design der True-Blue-Reihe.

Seit seiner Markteinführung erfreut sich der M18 großer Beliebtheit und ist von fast keinem Filmset der Welt mehr wegzudenken. Zuletzt sorgte er unter anderem bei den Spielfilmproduktionen »Dunkirk« und »Sauerkrautkoma« sowie bei den Serien »Dark«, »Parfum« und »The Alienist« für gutes Licht. »Was mir am M18 am meisten gefällt, ist die Vielseitigkeit in Kombination mit der kompakten Größe und der unglaublichen Leistung. Die einfache Handhabung und die haushaltsüblichen Voraussetzungen für den Einsatz machen den M18 zu einer guten Wahl für meine Drehs«, bestätigt etwa Werbefilmer und Oberbeleuchter Michael Matuschek.

Auch nach zehn Jahren gibt es keine signifikanten Veränderungen bei dem zertifizierten System. Bei identischer Größe wie ein 1200-Watt-Scheinwerfer mit Parabolreflektor liefert der M18 etwa 70 Prozent mehr Licht bei gleichbleibender Farbqualität. Dabei fokussiert der M18 zwischen 20 und 60 Grad und benötigt wie alle Leuchten der M-Series keine Vorsatzlinsen. Der Betrieb ist ohne Generator und nahezu überall auf der Welt mit haushaltsüblichen Steckdosen möglich. Der wetterfeste, einfach zu wartende M18 erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP23 und eignet sich somit bestens auch für den Außeneinsatz.

Heute besteht die M-Series von Arri aus dem Arrimax, M90, M40, M18 und M8. Für alle Tageslicht-Systeme bietet ARRI eine erweiterte Gewährleistung von fünf Jahren.