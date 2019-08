Neue Akkus bei NMAV: Core SWX

New Media AV ist ab sofort Distributor für Akkulösungen des amerikanischen Herstellers Core SWX.

Core SWX bietet Akkus für den Cine- und professionellen Videobereich an. New Media AV ist nun Distributor für die innovativen Akkus von Core SWX, darunter auch die neuen Helix-Batterien mit dualer Spannung.

New Media AV übernimmt die Distribution von Holdan Limited. Beide Firmen sind Teil der Midwich-Gruppe.

Ross Kanarek, CEO von Core SWX, kommentiert: »Wir freuen uns, mit New Media AV als Partner den wichtigen DACH-Markt weiter auszubauen. Wir sind zuversichtlich, mit den besten derzeit erhältlichen Batterielösungen ein starkes Standbein auf dem deutschsprachigen Markt zu etablieren. Da New Media AV auch den Support lokal übernimmt, kann sich jeder Kunde sicher sein, dass alle Garantiefälle schnell und effizient behandelt werden.«

»Core SWX hat durch kontinuierliche Entwicklungen und Innovationen seine Marktführerschaft auf dem Gebiet der Akkulösungen für den Cine-Bereich behauptet. Wir freuen uns, in Zukunft Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. New Media AV baut auf einer sehr guten Grundlage auf, die Holdan in den letzten Jahren geschaffen hat. Wir können diese Position nicht nur durch unsere Marktkenntnis optimieren, sondern auch durch die Erfahrung mit Gefahrgutversand, einem wichtigen Punkt beim Handel mit Lithium-Ionen-Batterien«, sagt Johannes Bauer, Geschäftsführer von New Media AV.