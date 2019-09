Canon stellt 5,9K-Kamera EOS C500 Mark II vor

Die kompakte Cinema-EOS C500 Mark II bietet 5,9K mit Vollformat-Sensor.

Die EOS C500 Mark II gehört zum Cinema-EOS-System und ist als kompakte 5,9K-Vollformatkamera konzipiert. Der neue Vollformatsensor der EOS C500 Mark II wurde von Canon entwickelt und gebaut – neu ist auch der Prozessor: Digic DV 7. Die neue Kamera soll ab Dezember 2019 verfügbar werden, einen offiziellen Listen-Nettopreis nannte Canon noch nicht, bei Online-Händlern findet man aber schon Nettopreise in der Größenordnung von rund 16.000 Euro.

Die Kamera unterstützt die interne Aufzeichnung von 5,9K im Cinema Raw Light und alternativ 4K in 4:2:2 mit 10 Bit im Format XF-AVC. 5,9K Cinema Raw Light nutzt das neue und erheblich schnellere Speichermedium CFexpress. Zwei CFexpress-Kartenslots ermöglichen die gleichzeitige Aufnahme im selben Dateiformat, ein zusätzlicher SD-Kartenslot dient zur Aufzeichnung von Proxy-Dateien.

Body, Bajonett

Die kompakte Bauform der EOS C500 Mark II soll Kameraleuten kreative Freiheit bieten, sagt Canon. Das flexible, modulare Design soll entsprechend des Produktionsanspruchs konfigurierbar sein. Die EOS C500 Mark II ist die erste Cinema-EOS-Systemkamera mit umrüstbarem Bajonett: EF-Bajonett mit Cinema Lock oder PL. Es ist auch die erste Cinema EOS Systemkamera, die Electronic IS unterstützt.

Dank des 5,9K-Sensors und des neu entwickelten Digic-DV 7-Prozessors ist die EOS C500 Mark II laut Canon optimal für 4K-Produktionen, weil Canon auch einen hochwertigen Debayering-Algorithmus dafür entwickelt hat. Dadurch wird laut Hersteller Moiré unterdrückt und das Rauschen reduziert, was zu einer außergewöhnlichen Bildqualität führe. Mit einem Dynamikumfang von mehr als 15 Blendenstufen und einem großen Farbraum ist die EOS C500 Mark II aus Canon-Sicht auch bestens für HDR-Produktionen geeignet.

Darüber hinaus ist die Kamera mit einem robusten, internen elektronisch gesteuerten Vollformat-ND-Filter mit 2, 4, 6 und erweitert 81 bzw. 102 Belichtungsstufen ausgestattet. Auch bei hellem Tageslicht sind so Aufnahmen mit attraktiver Hintergrundunschärfe möglich.

Aufzeichnung, Workflow

Die Möglichkeiten zur Aufzeichnung in verschiedenen Dateiformaten ermöglichen mit der EOS C500 Mark II einen besonders effizienten Workflow, der die Anforderungen der Postproduktion erfüllt. Mit dem neuen Bildprozessor Digic DV 7 bietet die Kamera eine interne Aufzeichnung im Cinema Raw Light Format mit voller 5,9K-Auflösung. Cinema Raw Light bietet aus Herstellersicht alle Vorteile einer Raw-Datei in Bezug auf die Flexibilität bei der Postproduktion und ermöglicht der EOS C500 Mark II qualitativ hochwertige Dateien mit geringer Dateigröße.

Neben der Möglichkeit, intern auf CFexpress-Karten im Canon XF-AVC-Format mit 4K 4:2:2 in 10 Bit aufzuzeichnen, ist außerdem eine gleichzeitige Aufzeichnung sowie die zusätzliche Proxy-Aufzeichnung möglich. Die Kamera verfügt über eine 12G-SDI-Schnittstelle für die Ausgabe von 4K 50/60p mit einem einzigen Kabel – das vereinfacht den 4K-Workflow. Zusätzlich ist der HDMI-Ausgang in 4K 50/60p über ein einziges Kabel möglich.

Zubehör

Die Kamera kann mit zwei verschiedenen Erweiterungen konfiguriert werden – dem EU-V1 und dem EU-V2.

Der EU-V1 verfügt über eine Genlock/Sync BNC-Schnittstelle, eine Remote B-Schnittstelle für die optionale Fernbedienung RC-V100 und eine Ethernet-Schnittstelle für das IP-Streaming oder eine Fernbedienung per Browser. Der EU-V2 verfügt ebenfalls über diese Schnittstellen, hinzu kommen aber zwei weitere XLR-Eingänge sowie eine 12-polige Schnittstelle für das Objektiv. Darüber hinaus ist er mit einer V-Lock-Batteriehalterung mit D-Tap und 24-V-Leistungsausgang ausgestattet.

Zwei elektronische Sucher (EVF-V70 und EVF-V50) sind ebenfalls optional erhältlich.

Stabilizer, Autofokus

Die EOS C500 Mark II ist die erste Cinema EOS Kamera mit einer integrierten elektronischen Bildstabilisierung (Electronic IS). Wenn ein Objektiv angeschlossen ist, das die Datenübertragung unterstützt, werden automatisch die Objektiv-Metadaten (MXF) ausgewertet. Selbst bei Verwendung von Objektiven ohne elektronische Kommunikation zur Kamera kann der Electronic IS durch manuelle Eingabe der Brennweite verwendet werden. Darüber hinaus ist der Electronic IS auch mit Anamorphoten kompatibel, erläutert Canon.

Die EOS C500 Mark II bietet einen Dual Pixel CMOS AF — mit Hochgeschwindigkeits-One-Push-AF und kontinuierlichem AF. Touch-Fokussierung ist mit dem neuen LCD-Monitor LM-V2 sowie dem Dual Pixel Focus Guide möglich. Darüber hinaus verfügt die EOS C500 Mark II über Gesichtserkennungs-AF und Nachführ-AF, was eine zuverlässige Fokussierung in einer Vielzahl von Aufnahmesituationen ermöglicht. Zur Feinabstimmung des AF besteht die Möglichkeit zur Anpassung der AF-Nachführgeschwindigkeit und der AF-Empfindlichkeit.

Zusätzliche Funktionen

Die EOS C500 Mark II unterstützt User-LUTs, damit Kameraleute ihre eigenen LUTs verwenden oder anpassen können. Zur genauen Überwachung lassen sie sich in die Kamera laden und für jedes Terminal unterschiedliche LUTs anwenden. Mit der zusätzlichen LUT-Taste haben Profis eine größere Flexibilität bei der Produktion. Die EOS C500 Mark II verfügt außerdem mit dem Cinema RAW Light Codec über eine hohe Bildrate von bis zu 50/60 B/s in 5,9K Auflösung.

Weitere Infos

HDR-fähig mit PQ/HLG und Canon Log 2/3

Interne Aufzeichnung auf CFexpress / Cinema RAW Light und XF-AVC

Body-Gewicht: ca. 1.730 g

Vom Nutzer wechselbares Objektivbajonett

Falschfarbe / Marker / Anpassbare Display-Level